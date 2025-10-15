Cameroun : vie et mort de Luc Ayang, président du Conseil économique et social

Le président du Conseil économique et social est décédé le 14 octobre 2025 des suites de maladie à l’âge de 78 ans.

L’homme d’État quitte la scène à un moment clé de l’histoire du Cameroun où le peuple vient de se prononcer sur le choix du prochain président de la République, institution qui recueille des conseils et avis du Conseil économique et social. Luc Ayang a présidé cette assemblée consultative pendant 41 ans, du 04 février 1984, juste quelques années après l’arrivée au pouvoir du président Paul Biya, au 14 octobre 2025, en pleine attente des résultats de la présidentielle. Durant cette période, le natif de Doukoula dans l’arrondissement de Kar-Hay, département du Mayo-Danay région de l’Extrême-Nord, s’est illustré par la discrétion considérée parfois comme une absence de la scène à cause de la non-nécessité de l’existence du Conseil constitutionnel.

L’organe classé comme quatrième dans la préséance des institutions républicaines, est restée en retrait permettant à d’autres comme la présidence de la République, le Parlement ou le gouvernement d’occuper la scène et d’être plus productives. Pourtant, il est chargé de l’élaboration de la politique économique et sociale du gouvernement, donner son avis sur des projets de lois, d’ordonnance ou décrets ; ce à quoi l’institution était censée s’atteler toutes ces décennies sous la présidence de Luc Ayang. Le Conseil économique lui est confié par le chef de l’État Paul Biya après avoir officié comme Premier ministre de ce dernier.

A la tête du gouvernement, Luc Ayang n’aura passé que cinq mois et trois jours entre le 22 août 1983 et le 25 janvier 1984. Sous le magistère du président Paul Biya, il est le deuxième Premier ministre après Bello Bouba Maïgari. L’administrateur civil principal avant d’hériter ce poste, est passé par le secrétariat général de la présidence de la République en qualité de chef service, puis vice-préfet de Ngaoundéré, ministre de l’Élevage, des Pêches et des Industries animales, une carrière qu’il a entamée après sa sortie de formation en administration générale à l’École nationale d’administration et de magistrature (Enam). Il avait déjà un diplôme universitaire en droit et économie, au moment où il entrait à l’Enam.

Membres du rassemblement démocratique du peuple Camerounais, il est membre du comité central, membre du bureau politique au moment de son décès.