Cameroun : vie et mort du sénateur Ngalli Ngoa

Le membre du Parlement est décédé le 17 août 2025 en France des suites de maladie à l’âge de 80 ans.

Pierre Henri Ngalli Ngoa dépose une fois pour toutes les attributs de sénateur. Décédé le 17 août 2025, le sénateur nommé parmi les tout premiers de la chambre haute du Parlement en 2013 emprunte le chemin du non-retour parmi les vivants. La maladie a eu raison de lui après avoir servi pendant 12 ans en qualité de représentant des communes et de la région du Sud au sein du Sénat. Jusqu’à sa mort, il est membre des commissions des Affaires étrangères et des Affaires économiques de la chambre haute.

Originaire de l’arrondissement de Lolodorf, département de l’Océan dans la région du Sud, il était membre titulaire du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Formé à l’Ecole centrale du CNAM de Paris en 1973, il est titulaire d’un Diplôme d’étude approfondie en économie et prospective économique en 1978 et d’un diplôme d’étude approfondie en finances d’entreprises à l’université de Paris-Dauphine la même année.

Dans son parcours professionnel, l’économiste a été directeur central du département informatique à la Banque africaine de développement ; conseiller-coordonnateur de projets du PNUD en 2012. Malgré ces hautes fonctions occupées au sein des institutions internationales, Pierre Henri Ngalli Ngoa n’a pas hésité de s’engager à servir son pays le Cameroun. Dès mai 2013, date à laquelle il est nommé sénateur par le chef de l’Etat, il met son expertise économique et son expérience des relations internationales au profit du Cameroun.