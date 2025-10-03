Cameroun : voici les 26 Lions convoqués pour les derniers matchs des éliminatoires du Mondial 2026

Le coach Marc Brys a communiqué ce 03 octobre en conférence de presse la liste des joueurs convoqués pour disputer les deux derniers matchs programmés ce mois.

Les 26 Lions indomptables qui seront au rendez-vous pour les deux prochaines confrontations portant sur les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 zone Afrique sont connus. Celles-ci sont prévues les 08 et 13 octobre 2025. L’entraineur sélectionneur Marc Brys a rendu publique la liste des 26 ce vendredi au cours d’une conférence de presse donnée à Yaoundé.

Le technicien belge a convoqué trois gardiens de but, en l’occurrence Dévis Epassy, Simon Omossola, et André Onana. Huit défenseurs dont Samuel Junior Kotto, Jackson Tchatchoua, Jean Charles Castelletto, Nouhou Tolo, Michael Ngadeu-Ngadjui, Nagida Mahamadou, Junior Tchamadeu et Malcom Bokele. Cinq milieux sont dans la liste à savoir André Frank Zambo Anguissa, Carlos Baleba, Arthur Avom, Martin Hongla, Fidèle Brice Ambina. Comme attaquants, Marc Brys a fait appel à Christian Bassogog, Bryan Mbeumo, Nicolas Brice Moumi Ngamaleu, Frank Magri, Vincent Aboubakar, Eric Maxim Choupo-Moting, Dany Namaso, Georges-Kévin Nkoudou, Patrick Soko et Karl Etta Eyong.

Ce dernier, attaquant de Levante en Espagne, est convoqué pour la première fois en équipe nationale A du Cameroun. Le dossard N°21, Karl Edouard Blaise Etta Eyong aura 22 ans le 14 octobre prochain. Il a été formé à Galactique, une école de football située dans la ville de Douala avant de poser ses valises en Espagne à l’âge de 19 ans. Il va intégrer le centre de formation de Cadiz CF en 2022. En Espagne il aura évolué dans plusieurs clubs. En 2023, il a été appelé en équipe du Cameroun de football des moins de 23 ans. Au regard de ses performances en club ces derniers mois, Marc Brys le sollicite pour jouer la qualification avec les autres félins.

Avec les séniors, il va participer à relever le défi de qualifier le Cameroun à la Coupe du monde Etats-Unis-Canada-Mexique 2026 en gagnant le match du 08 octobre 2025 contre l’Île Maurice et celui du 13 octobre contre l’Angola. Le premier match compte pour la 9è journée des éliminatoires tandis que le second compte pour la 10è journée du groupe D.