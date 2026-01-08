Cameroun vs Maroc : David Pagou confiant malgré l’avantage psychologique de l’adversaire

Le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun a donné des assurances ce matin face à la presse en conférence de presse d’avant-match.

Le duel des quarts de finale de la CAN 2025 entre les Lions indomptables du Cameroun et les Lions de l’Atlas qui se jouera le 09 janvier au stade Moulay-Abdellah s’annonce poignant. Les deux sélections, habituées de la phase finale de la compétition continentale de football, se disent prêtes pour livrer bataille devant les milliers de spectateurs. Les différents sélectionneurs affichent un air serein à quelques 24 heures de la confrontation.

En conférence d’avant match ce 08 janvier, David Pagou, sélectionneur du Cameroun a présenté l’état d’esprit global de son équipe. Confiant vis-à-vis de ses poulains, le coach reconnaît que l’adversaire, pays organisateur, bénéficie déjà d’un important soutien du 12è joueur, en plus des performances affichées à domicile ces derniers temps.

Il est conscient que le Maroc est « une grosse équipe avec non seulement des individualités très fortes, mais aussi un collectif tout aussi performant (…) ça fait quand même très longtemps que le Maroc n’a pas perdu à la maison ». Mais cela ne gêne en rien la détermination de ses joueurs. « L’avantage psychologique sera pour le Maroc, car le stade sera plein de Marocains. Mais je crois que demain, on entendra beaucoup plus les Camerounais dans les tribunes », a déclaré David Pagou lors de la conférence de presse diffusée sur Crtv Sport.

Avec cet état d’esprit, le Cameroun compte infliger une autre défaite au Maroc. En trois confrontations avec le Maroc en CAN depuis 1988, le Cameroun a remporté deux victoires et fait un match nul. Ces performances historiques en faveur du Cameroun n’entament en rien le moral des Lions de l’Atlas. En conférence de presse ce matin, le coach Walid Regragui a assuré que c’était le passé. « Ce qui s’est passé avant n’existe plus. Lors de la dernière confrontation en 2018, on avait gagné », a-t-il rappelé.

Pour lui, « la réalité aujourd’hui est que le Cameroun est en forme. On sent les camerounais motivés. Ils jouent tous leurs matchs à fond. Ils ont un grand président qui a été un grand joueur, ils ont un coach qui est fantastique. Si on est humble demain, on va gagner le match », a-t-il déclaré à la presse.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné vendredi 09 janvier à 20 heures au stade Moulay-Abdellah de Rabbat.