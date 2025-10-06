Campagne électorale : Serge Espoir Matomba rassure les populations de Garoua

En campagne dans la capitale régionale du Nord le 05 octobre 2025, le candidat du PURS a porté le message de changement à la population venue nombreuse au meeting.

Le premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale (Purs), Serge Espoir Matomba, était à la rencontre des populations du Nord ce dimanche. Le candidat à l’élection présidentielle a échangé avec les habitants de la ville de Garoua dans la perspective du scrutin du 12 octobre prochain. Le panafricaniste qui promet de rendre la souveraineté totale au Cameroun a pris connaissance des doléances du peule installé dans cette région. Un peuple qui se sent « oublié », qui « souffre de l’état du pays actuel » et qui appelle au « changement ».

Devant des centaines de personnes venues à sa rencontre, l’homme politique a dit son engagement à œuvrer avec les populations en vue de parvenir au changement. Serge Espoir Matomba est allé « rassurer les populations que nous sommes entrés en guerre contre les mauvaises routes, en guerre contre la pauvreté, en guerre contre les mauvais soins de santé », a-t-il déclaré au terme du meeting. Le leader du Purs a aussi rassuré les potentiels électeurs qu’il est avec eux pour « la construction de ce nouveau Cameroun tant désiré qui commence avec la rupture avec le système actuel ».

Âgé de 46 ans, entrepreneur et conseiller municipal, Serge Espoir Matomba, candidat pour la deuxième fois à l’élection présidentielle compte entreprendre de nombreuses réformes aux plans éducatif, sanitaire, économique, institutionnelle. Il se donne la mission de « réveiller l’espoir des Camerounais par une éducation libérée, une culture affirmée, et une souveraineté nationale retrouvée ». Après l’étape de Garoua, le programme du candidat prévoit l’entrée de sa caravane à Maroua dans la région de l’Extrême-Nord avant les étapes de Buea, Limbe, Kuma, Yaoundé et enfin Douala.