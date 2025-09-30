Politique



Campagne présidentielle : le cortège du président de l'UNDP bloqué à l'entrée d'Ebolowa

La caravane du candidat Bello Bouba Maïgari et ses alliés de la coalition qui se rendant à Ebolowa pour le…

Publié par Pierre Tahingam
le: 30 septembre 2025

La caravane du candidat Bello Bouba Maïgari et ses alliés de la coalition qui se rendant à Ebolowa pour le meeting dans le cadre de la campagne présidentielle a été bloquée au poste de contrôle mixte de Mengang, à l’entrée de la ville.

 

L’information a été publiée sur la page Facebook de la formation politique et reprise par plusieurs militants de l’UNDP et des internautes. Sur la page dénommée : ‘’Présidentielle 2025’’, on peut lire : « Cortège de campagne des candidats de la coalition bloqué au contrôle mixte de Mengang. Ils disent avoir reçu les instructions d’en haut. Voilà un pays pris en otage par les dictateurs. »

Dans un direct qu’elle a lancé à partir de son terminale mobile, une dame vêtue aux couleurs de la formation politique déclare : « Nous sommes à Mengang au Poste de gendarmerie, ils disent que le cortège Bello avec Ateki ne doit pas passer, parce qu’ils ont reçu les instructions venant d’en haut. » Les autres membres de la délégation dont on entend également les voix, lancent des cris d’indignation.

« L’officier de police qui nous a approchés nous demande si nous pensons qu’il peut prendre les initiatives de lui-même », renchérit la femme, auteure du live. « Nous attendons qu’en haut là, nous dise de quoi il s’agit », poursuit-elle.

Le candidat Bello Bouba Maigari, membre de la délégation n’a pas encore fait une déclaration. Par ailleurs, des acteurs politiques et de la société civile s’activent d’ores et déjà à considérer cet acte comme, entrave à la compétition politique. Et l’indignation et les cris des partisans tendent à crédibiliser l’idée d’un abus de pouvoir et d’entrave à la démocratie.

 

