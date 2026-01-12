CAN 2025 : la CAF ouvre une enquête après des incidents liés au match Cameroun-Maroc

La Confédération africaine de football condamne des attitudes déplacées constatées lors des rencontres des quarts de finale Cameroun-Maroc et Algérie-Nigeria.

Les rencontres opposant le Maroc au Cameroun (2-0) et le Nigeria à l’Algérie (2-0) comptant pour les quarts de finale de la CAN 2025 sont passés respectivement les 9 et 10 janvier 2026. Mais, les incidents survenus au cours de ces matchs et à la fin font l’objet d’une enquête. La Confédération africaine de football (Caf) condamne fermement les comportements jugés inacceptables de la part de certains joueurs et officiels lors des quarts de finale de la CAN Maroc 2025. « Une enquête a été officiellement ouverte concernant les rencontres Cameroun-Maroc et Algérie-Nigeria », a annoncé la division de la communication de l’instance faitière continentale.

Selon le communiqué rendu public ce lundi, la CAF indique avoir recueilli des rapports de match ainsi que des éléments vidéo faisant état de comportements potentiellement contraires aux règlements et à l’éthique sportive. Sans toutefois donner plus de précisions sur des acteurs concernés ainsi que la nature des comportements, la même source indique que le dossier y relatif est sur la table du jury disciplinaire. Ce dernier se charge de l’instruire et d’infliger des sanctions aux personnes jugées coupables.

Outre les incidents concernant les joueurs et officiels, la CAF se penche aussi sur le cas d’un incident concernant les membres des médias dans la zone mixte. Les images se rapportant audit cas font l’objet d’analyse.

Lors des matchs indiqués par la CAF, des voix s’élevaient, des gestes y compris, pour dénoncer un arbitrage jugé partial et interpeller certains acteurs pour les appeler à la correction. Par ailleurs, certains joueurs se sont emportés lors du match Nigeria-Algérie.