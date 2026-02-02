CAN Féminine 2026 : l’Afrique du Sud clarifie sa position

Contrairement aux rumeurs relayées ces derniers jours, aucune décision officielle n’a été prise concernant un changement de pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations féminine TotalEnergies 2026. Le Maroc reste, à ce stade, l’organisateur désigné par la CAF.

À la suite de déclarations tenues lors des Hollywoodbets Super League Awards, le ministère sud-africain des Sports, des Arts et de la Culture a publié, le 1er février 2026, un communiqué visant à clarifier la position du gouvernement sud-africain concernant la CAN féminine 2026.

Le ministère rappelle que le Maroc reste officiellement le pays hôte de la compétition, tel que désigné par la Confédération Africaine de Football (CAF). Aucune procédure formelle n’a été engagée par l’instance continentale en vue d’un éventuel transfert de l’organisation vers un autre pays.

Une disponibilité de principe, sans engagement officiel

Toutefois, l’Afrique du Sud a confirmé sa disponibilité à soutenir la CAF si des arrangements alternatifs venaient à s’imposer. Cette position s’inscrit dans le cadre de discussions préliminaires menées par la CAF, lesquelles visent à anticiper différents scénarios afin de garantir le bon déroulement de ses compétitions.

Le ministère précise néanmoins qu’un changement de pays hôte ne pourrait intervenir qu’après plusieurs étapes obligatoires, notamment :

une notification officielle de la CAF ; l’approbation des autorités gouvernementales concernées ; la validation des villes hôtes et des infrastructures sportives ; l’évaluation des capacités d’hébergement et de transport ; la finalisation des garanties étatiques requises.

Selon le communiqué, les déclarations du vice-ministre ont été mal interprétées :

« Elles reflètent avant tout l’engagement historique de l’Afrique du Sud en faveur du football africain et la confiance dans son expertise reconnue en matière d’organisation de grands événements sportifs. Elles ne constituent en aucun cas une confirmation officielle de l’accueil du tournoi. »

Le ministère indique enfin que, en collaboration avec la Fédération sud-africaine de football (SAFA) et les différentes parties prenantes, les échanges avec la CAF se poursuivront.

« Toute annonce officielle ne sera faite qu’une fois les procédures achevées et une décision formellement adoptée », conclut l’autorité gouvernementale.

La CAN féminine TotalEnergies 2026 est prévue du 17 mars au 3 avril 2026 au Maroc. Le tirage au sort des phases de groupes a déjà eu lieu lors de la dernière CAN masculine en décembre 2025.