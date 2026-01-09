CAN Maroc 2025 : fin de parcours pour les Lions indomptables du Cameroun

Le Maroc a battu le Cameroun 2-0 aux quarts de finale ce 09 janvier 2026 au stade Moulay Abdellah.

La sélection camerounaise vient de s’incliner devant les Lions de l’Atlas. Le pays organisateur de la CAN 2025 a éliminé le Cameroun et se qualifie en demi-finale de la compétition. Au terme d’un match très attendu de part et d’autre des équipes adverses, les Lions indomptables, n’ont pas pu trouver la voie des buts situation profitant plutôt à Walid Regragui et ses poulains galvanisés par un public très nombreux.

Les Marocains ont su prendre le dessus dès la première manche obligeant leurs adversaires à multiplier les fautes créant des occasions de buts sur les balles arrêtées. Une offensive mal maîtrisée par la défense camerounaise et qui a abouti, à la 26è minute de jeu, à l’ouverture du score par Brahim Diaz sur un corner. Les deux équipes vont prendre la pause sur le score 1-0 en faveur du Maroc.

A la reprise, les Lions indomptables reviennent avec confiance et la maîtrise du jeu. Mais n’ont pas pu percer la défense marocaine pour surprendre le portier et percer les buts. Toutes leurs tentatives sont repoussées. Pendant près de 30 minutes, les Camerounais ont donné du leur tentant de basculer la situation et revenir au score. Occasions mal exploitées, les Marocains vont reprendre confiance et inscrire un second but. A la 74è minute, Saibari va sceller le sort du Cameroun jusqu’à la fin du match.

La jeune équipe de David Pagou tombe ainsi aux quarts de finale après avoir fait vibrer le peuple camerounais en phase de poule, puis aux 8è de finale où elle a battu l’Afrique du Sud 2-1. Elle aura créé la surprise là où personne ne l’attendait et est appelée à tirer les leçons de sa participation à cette CAN pour mieux aborder les prochaines compétitions notamment la CAN annoncée en juin 2027. Le Maroc quant à lui retrouve le Sénégal premier qualifié en demi-finale ce jour en battant le Mali 1-0. Les deux équipes attendent de découvrir leurs adversaires qui seront connus demain samedi au terme des matchs Algérie contre Nigeria (17h) et Égypte Vs Côte d’Ivoire (20h).