CAN Maroc 2025 : le Cameroun jouera les 8è de finale

Avant de disputer le match de la dernière journée de la phase de poules le 31 décembre prochain, les Lions indomptables sont officiellement assurés de passer à l’étape suivante de la compétition.

Depuis l’entame de la CAN qui se joue au Maroc, les poulains de David Pagou livrent un jeu impressionnant pour progresser vers le trophée continental. Même s’ils n’ont gagné qu’un match sur les deux déjà disputés, Nouhou Tolo et ses coéquipiers sont assurés de terminer la première phase au moins en tant que meilleur troisième. Leur victoire sur le Gabon (1-0) et le nul concédé face à la Côte d’Ivoire (1-1) ont hissé les Lions indomptables à la tête du groupe F, position qu’ils partagent avec les Éléphants.

Avec quatre points au compteur, une victoire sur le Mozambique demain mercredi permettra à la sélection camerounaise de garder la tête du groupe. Cette issue va alors affirmer la supériorité de la jeune équipe qui porte les espoirs d’une nation en quête de grandes victoires et surtout de la sixième étoile que le pays n’a pas pu arborer depuis le dernier titre de champion porté au terme de la CAN 2017 qui se déroulait au Gabon.

Pour ce faire, les joueurs camerounais devront d’abord venir à bout des Mambas qui ont aussi lors de la deuxième journée dimanche dernier, aiguisé l’appétit de la nation mozambicaine en remportant la toute première victoire du pays en phase finale de la CAN. L’engagement du coach Chiquinho Condé et ses poulains dans cette compétition est plus grand que de se contenter de la troisième place en phase de poule pour être qualifiés en 8è de finale. Quant aux Lions indomptables, si dans le pire des cas, ils se retrouvent en troisième position du groupe, le Cameroun est bien parti pour être parmi les meilleurs 3è qui seront retenus. Au tableau général, au moins 14 équipes qualifiées en 8è de finale sont déjà connues.