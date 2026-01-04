CAN Maroc 2025 : le Cameroun obtient son ticket pour les quarts de finale

Les Lions indomptables ont remporté le duel des huitièmes de finale face aux Bafana Bafana d’Afrique du Sud ce dimanche 04 janvier au stade AI Medine de Rabbat sur un score de 2-1.

Il aura fallu deux coups de griffes bien appliqués pour que les Lions indomptables brisent définitivement le rêve des Bafana Bafana de se qualifier en quarts de finale de la CAN 2025. Les poulains de David Pagou se sont imposés devant leurs adversaires du soir 2 buts à 1 et obtiennent leur ticket qualificatif pour les quarts de finale. Nouhou Tolo et ses coéquipiers ont offert un beau spectacle au peuple camerounais et à tous leurs fans leur donnant l’espoir de remporter les prochaines rencontres encore plus décisives.

Mais tout n’a pas été facile pour la sélection nationale camerounaise. Dès l’entame du match, les Sud-Africains ont tenté de s’imposer en mettant la pression à la défense camerounaise sans toutefois concrétiser les actions multipliées. Les Lions indomptables vont par la suite renverser la cadence et imposer leur rythme. A la 33è minute, Junior Tchamadeu, sur un corner, ouvre la marque après deux touches de balle de la défense adverse. Sur ce score les deux équipes vont retrouver les vestiaires au terme de la première manche.

Dès le retour sur la pelouse, les Lions n’ont pas longtemps attendu pour créer la distance avec leurs adversaires. A la 46è minute, Christian Kofane profite d’une erreur à la défense sud-africaine pour alourdir le score. Face à trois défenseurs centraux, il va tromper le portier des Bafana Bafana et inscrire sa deuxième réalisation en sélection nationale. Les poulains d’Hugo Broos n’ont pu réduire la marque qu’à deux minutes de la fin du temps règlementaire. Au coup de sifflet final, le Cameroun est vainqueur 2-1 et va poursuivre la compétition. Ils seront face à la sélection marocaine en quarts de finale.