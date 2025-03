Cemac : ce qui ressort du Conseil d’administration de la Beac

Le Conseil d’Administration de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) s’est réuni en session ordinaire le 26 mars 2025 à Malabo (République de Guinée Equatoriale).

Ivan Bacale Ebe Molina, ministre des Finances, de la Planification et du Développement Économique de la République de Guinée Equatoriale a présidé la session ordinaire du Conseil d’administration qui a eu lieu le 26 mars à Malabo.

A l’occasion, le Conseil d’administration a analysé les évolutions récentes de la conjoncture économique et financière de la Sous-région ainsi que des perspectives à court et moyen termes. Par ailleurs, le Conseil d’Administration a pris note des avancées enregistrées dans le cadre de la coopération entre les Etats membres de la CEMAC et le Fonds Monétaire International (FMI).

Ce même conseil a validé les états financiers de l’institution pour l’exercice clos au 31 décembre 2024, indiquant un bénéfice net record de 354,7 milliards FCFA.

La Beac justifie la croissance de cet indicateur par « une gestion rigoureuse et transparente, axée sur la rationalisation des dépenses et l’optimisation des produits d’exploitation», aussi des « mesures mises en œuvre par le Gouverneur pour renforcer la gouvernance et améliorer la performance de l’institution ».

Enfin, le Conseil a adopté la stratégie de renforcement des fonds propres de la Banque Centrale et le programme immobilier réaménagé de la Banque Centrale pour la période 2025-2030.