Commerce International : Luc Magloire Mbarga Atangana propose de réformer l’OMC

Il a formulé ses propositions à Genève en Suisse lors de la célébration des 30 ans de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC).

Pour le ministre camerounais du Commerce, l’OMC doit sortir de son statut d’Organisation élitiste à celui d’une Institution proche du peuple et à son service. Il a notamment plaidé en faveur d’un Secrétariat doté des pouvoirs de décision et représenté sur le terrain, à travers des antennes régionales, afin de mieux intégrer les aspirations des Etats pour un commerce tourné vers les préoccupations de développement et non des seuls intérêts mercantilistes des pays les plus puissants.

Ces réformes, pilotées par les Membres et un Secrétariat plus fort, devraient tenir compte des évolutions technologiques et garantir une meilleure insertion des pays en développement dans le système commercial multilatéral.