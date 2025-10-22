Contentieux post-électoral : le Conseil constitutionnel rejette toutes les requêtes

La juridiction électorale a vidé ce mercredi en début d’après-midi, le contentieux relatif au scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. Aucune requête n’a prospéré devant le collège des conseillers.

Le président Clément Atangana et les membres du Conseil constitutionnel ont examiné pendant environ deux heures et demi, une dizaine de requêtes introduites dans le cadre du contentieux après l’élection présidentielle. Au terme de l’audience ouverte à 11 heures ce mercredi, le collège des sages a pris acte du retrait des deux requêtes introduites par le candidat du Pcrn Cabral Libii et celle du candidat du SDF Joshua Osih. Les deux candidats avaient demandé l’annulation partielle du scrutin présidentiel avant de se désister.

Au cours de l’audience, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable la requête de la seule femme candidate à l’élection présidentielle pour défaut d’évocation des dispositions légales soutenant la requête. Le conseil sur cette affaire qui opposait la candidate à Elecam au ministère de l’Administration territoriale et aux autres candidats à l’élection, n’a pas examiné la requête au fond. Le conseiller rapporteur a relevé que la requérante n’a pas indiqué les dispositions légales pour soutenir les faits allégués. Avant le verdict du conseil, la candidate dans son exposé, a rappelé les motifs pour lesquels elle a demandé l’annulation totale du scrutin du 12 octobre, en l’occurrence la fraude Massive, les dysfonctionnements graves, l’obstruction aux libertés individuelles, etc.

Irrecevable aussi, la requête de Martine Danielle Elolo Essono, qui a demandé l’annulation partielle du scrutin présidentiel dans l’arrondissement de Meyo Messi pour de graves irrégularités. Sur la base de l’article 132 alinéa 2 du Code électoral, le Conseil a déclaré sa requête irrecevable pour défaut de qualité, la requérante n’ayant pas participé à l’élection présidentielle comme candidate.

Le conseil a prononcé le même verdict au terme de l’examen de la requête de Sieur Arnaud Mba. Ce dernier, candidat indépendant recalé, a déposé sa requête en annulation totale du scrutin le 16 octobre, un jour après le délai légal. Le conseil a déclaré celle-ci irrecevable pour forclusion.

Irrecevable, c’est aussi le verdict prononcé au terme de l’examen de la requête de Bertin Kisob, candidat recalé incarcéré à la prison de Kondengui à Yaoundé. Le requérant a sollicité l’annulation des résultats du scrutin présidentiel. N’ayant pas participé au scrutin, le conseil constitutionnel a déclaré son recours irrecevable pour défaut de qualité. Sur une autre requête, le requérant a demandé la récusation des membres du Conseil constitutionnel et l’ensemble du Conseil. Le Conseil s’est déclaré incompétent à ce sujet. Tout comme sur la requête du même candidat recalé sur sa libération immédiate. Le conseiller rapporteur a relevé que les requêtes en habéas relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.

La requête de sieur Noumkam Pierre qui s’est fait messager de Dieu pour demander au Conseil constitutionnel de suspendre l’élection présidentielle n’a pas prospéré. Le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent.

Après avoir vidé le contentieux, le président du Conseil constitutionnel a levé la séance. La haute juridiction en matière électorale va bientôt siéger à nouveau en audience solennelle pour proclamer les résultats du scrutin présidentiel.