Culture: le Mvet oyeng rejoint la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO

C’est une belle victoire pour le peuple Ekang dont le Mvet Oyeng vient d’être sauvegardé par l’UNESCO. C’est un art pratiqué par les peuples de trois pays d’Afrique Central. Le peuple Ekang du Sud Cameroun, du Nord du Gabon, et du Congo peuvent célébrer cette petite victoire. L’art traditionnel dénommé le « Mvet Oyeng » vient de rejoindre la prestigieuse liste du Patrimoine culturel Immatériel de l’humanité. Il rejoint les nouvelles inscriptions sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente avec l’Assistance internationale.

« Le Mvet Oyeng, se référe à un art musical, à des pratiques et savoir-faire associés à la communauté Ekang, situé entre le Cameroun, le Gabon , le Cameroun et le Congo » peut-on lire via la page de l’UNESCO Cameroun.

Le site web officiel de l’UNESCO donne encore plus de détail sur cet art: « Le Mvet Oyeng est une tradition culturelle pratiquée par la communauté Ekang. Il consiste à chanter une série de récits épiques, accompagnés de danses et d’un instrument à cordes traditionnel. Le public participe activement à la représentation en jouant des baguettes ou en tapant des mains, en chantant et en dialoguant avec le conteur. Le terme « Mvet Oyeng » désigne à la fois les récits, le conteur, l’instrument et le musicien. Il existe deux formes de Mvet Oyeng : sacrée et populaire. La forme sacrée est utilisée lors d’événements importants et suit un processus d’initiation strict pour la transmission, tandis que la forme populaire est plus souple et exécutée lors de célébrations publiques et de spectacles modernes.« .

On note également l’inscription du Guruna sur cette liste de sauvegarde. Le Guruna est une retraite culturelle qui fait office d’école de la vie pour les membres de la communauté Massa, située des deux côtés de la rivière Logone au Tchad et au Cameroun.