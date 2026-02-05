Cyclisme : vers des randonnées cyclistes régulières à Yaoundé

Des concertations ont eu lieu dans ce sens au siège de la Fecacyclisme entre le responsable de l’exécutif et la promotrice.

Le Président de la Fédération Camerounaise de Cyclisme (Fecacyclisme), Honoré Yossi, a présidé ce mercredi 04 février 2026, au siège fédéral à Yaoundé, une importante séance de travail consacrée au développement du cyclisme urbain. La rencontre a réuni la promotrice des randonnées cyclistes dans la capitale, Suzanne Djombi Nkaké, accompagnée de son collaborateur.

Les porteurs du projet sont venus présenter au Bureau Exécutif de la Fecacyclisme une initiative visant à organiser des randonnées cyclistes toutes catégories à Yaoundé. Ils ont, à cet effet, sollicité l’encadrement technique de la fédération pour garantir la bonne organisation et la conformité de l’événement aux normes en vigueur.

Honoré Yossi a salué cette initiative qu’il a qualifiée de louable et conforme aux missions statutaires de la fédération, notamment la promotion et le développement du cyclisme au Cameroun. Il a invité les promoteurs à travailler en étroite synergie avec la Fecacyclisme afin de faire de ce projet un véritable levier d’animation sportive et citoyenne dans la ville de Yaoundé.

D’autres séances de travail sont prévues dans les prochains jours pour affiner le projet et explorer les pistes de financement.