Démission de Issa Tchiroma : Monouna Foutsou prend contact avec le personnel du ministère de l’Emploi

Le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique (Minjec), Mounouna Foutsou, a présidé la cérémonie de levée des couleurs ce lundi matin au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle (Minefop).

Mounouna Foutsou, ministre chargé d’assurer la continuité du service au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle (Minefop) vendredi dernier a pris ses marques ce 30 juin. Le membre du gouvernement qui cumule deux postes ministériels a présidé la cérémonie de levée des couleurs au Minefop ce matin en présence des collaborateurs du ministre et des employés du ministère. À l’occasion de cette cérémonie, le ministre Mounouna Foutsou a pris la parole pour prononcer le discours de prise de contacts, insistant sur le respect de l’éthique et du civisme dans les services publics non sans remercier le chef de l’Etat et le chef du gouvernement pour la confiance renouvelée.

Le 27 juin dernier, le secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda, a annoncé dans un communiqué la désignation de Mounouna Foutsou par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngute. Selon le communiqué, le chef du gouvernement, sur instruction du président Paul Biya, charge Mounouna Foutsou d’assurer la continuité du service public au Minefop. La décision de la hiérarchie survient ainsi deux jours après la démission de Issa Tchiroma Bakary du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Désormais ancien ministre, Issa Tchiroma a tenu la tête dudit département ministériel depuis la nomination du gouvernement le 04 janvier 2019, soit plus de six ans. Lorsqu’il arrivait à ce ministère, il revenait du ministère de la Communication, où il a réussi à tenir à chaque fait majeur le nécessitant, une communication gouvernementale. Son départ laisse le Minefop orphelin au moment où l’élection présidentielle se pointe. Le chef de l’exécutif n’a pas trouvé mieux qu’un autre ministre originaire du Grand Nord comme Issa Tchiroma pour assurer l’intérim.

Âgé de 67 ans, Mounouna Foutsou est à la tête du Minjec depuis le 02 octobre 2015, soit neuf ans et huit mois. Pendant une période non déterminée, il va assurer la charge à lui confiée. Mais, cela ne durera pas très longtemps. Le président de la République est appelé à nommer un ministre au ministère de l’Emploi tout comme au ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique où le secrétaire d’Etat, Fuh Calistus Gentry assure l’intérim après la mort du ministre Gabriel Dodo Ndoke survenue le samedi 21 janvier 2023.