Des chefs d’État voisins du Cameroun félicitent Paul Biya pour sa réélection

Les présidents du Tchad, du Gabon et de la RCA se sont exprimés à la suite de la proclamation des résultats du scrutin présidentiel du 12 octobre dernier.

Au moins trois présidents de pays membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) ont adressé des messages de félicitation au président Paul Biya suite à sa réélection au scrutin du 12 octobre 2025.

C’est le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema qui a ouvert le bal. Le 27 octobre dernier en soirée, juste quelques heures après la proclamation des résultats du scrutin au Cameroun, le chef d’État gabonais a tenu à adresser ses « félicitations à Son Excellence Paul Biya pour sa réélection à la magistrature suprême du Cameroun ». Selon le président du pays voisin du Cameroun, le résultat de l’élection « traduit l’expression souveraine du peuple camerounais et marque une étape dans la continuité institutionnelle de ce pays frère ». Le successeur d’Ali Bongo a aussi appelé à la sérénité et à la préservation de la paix.

A sa suite, le président tchadien Mahamat Idriss Deby adresse à son tour un message similaire au président réélu du Cameroun. L’homme d’État adresse ses « chaleureuses félicitations à Son Excellence Monsieur Paul Biya, Président de la République du Cameroun, pour sa réélection à la magistrature suprême ». Au moment où le président Paul Biya s’apprête à entamer son huitième mandat à la tête du Cameroun, le chef de l’État tchadien lui présente ses vœux de plein succès dans l’exercice de ses hautes responsabilités. Au peuple frère du Cameroun, Mahamat Idriss Deby adresse les souhaits de paix, de stabilité et de prospérité.

Dans la même mouvance, le président de la République centrafricaine a adressé une correspondance à son homologue camerounais. Il lui témoigne de « ses plus sincères félicitations », pour sa « brillante réélection à la magistrature suprême ». Le Pr Faustin Archange Touadera considère cette réélection comme un hommage rendu par le peuple camerounais aux « hautes qualités humaines et intellectuelles » du président Paul Biya. Le chef de l’État centrafricain forme par ailleurs le vœu que le 8è mandat du président camerounais soit l’occasion de renforcer la coopération entre le Cameroun et la RCA.

Les différents messages, marquent la poursuite ds relations de coopération bilatérale entre le Cameroun et les différents pays voisins dont les chefs d’État reconnaissent la réélection du président Paul Biya.