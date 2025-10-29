Des organisations internationales condamnent les violences post-électorales en cours au Cameroun

L’Union africaine, l’Union européenne et l’ONU se disent préoccupées par les violences au Cameroun après la proclamation des résultats du scrutin du 12 octobre 2025.

Les organisations internationales s’intéressent à la situation sociopolitique du Cameroun marquée par les tensions post-électorales à la suite de la proclamation des résultats du scrutin présidentiel du 12 octobre. Les réactions qui se succèdent après la réélection proclamée du président Paul Biya présentent tout de même quelques sons discordants.

L’Union africaine s’est prononcé à travers un communiqué de presse en affirmant une position claire. Le président de la Commission de l’UA « félicite le S.E. Paul Biya pour sa réélection et appelle au dialogue national en République du Cameroun ». Madmoud Ali Youssouf « prend acte de la proclamation officielle par le Conseil constitutionnel de la République du Cameroun des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 ». Mais, dans un contexte marqué par des violences post-électorales, le président de la commission dit être « gravement préoccupé par la violence, la répression et les arrestations des manifestants et d’acteurs politiques signalés en lien avec les élections ».

L’Union européenne qui entretient des relations historiques avec le Cameroun prend note de la proclamation des résultats de l’élection présidentielle par le Conseil constitutionnel le 27 octobre dernier. L’organisation ne félicite pas le président réélu, mais s’intéresse beaucoup à la violation des droits humains et de certains principes démocratiques. Elle « exprime sa profonde préoccupation face à la répression violente des manifestations qui ont eu lieu les 26 et 27 octobre, et déplore la mort par arme à feu de plusieurs civils ».

Par le biais d’une déclaration faite par le porte-parole du service européen d’action extérieure, l’UE invite les autorités camerounaises à identifier les responsabilités, à faire preuve de transparence et à faire justice. Le but étant de lutter contre le recours excessif à la violence et les violations des droits humains. L’organisation appelle aussi à la libération de toutes les personnes détenues arbitrairement depuis l’élection présidentielle.

L’Organisation des Nations Unies aussi a réagi face à la situation sociopolitique tendue en République du Cameroun. Le Secrétaire général de l’Onu « a pris note de l’annonce des résultats de l’élection présidentielle tenue au Cameroun le 12 octobre », sans toutefois faire mention du candidat déclaré élu.

António Guterres est plutôt « profondément préoccupé par la violence post-électorale et par les rapports faisant état d’un usage excessif de la force. Il déplore la perte des vies humaines parmi les manifestants ainsi que les forces de sécurité », peut-on lire dans la déclaration publiée sur le site officiel de l’ONU. Le secrétaire général appelle par ailleurs à une enquête approfondie et impartial sur ces incidents, tout autant qu’il encourage un dialogue inclusif au Cameroun pour préserver l’unité nationale et la stabilité.