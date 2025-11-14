Élection des conseillers régionaux : Elections Cameroon lance la formation des formateurs

Le processus électoral se poursuit au Cameroun. Après la présidentielle du 12 octobre, Elections Cameroon (ELECAM) enclenche une nouvelle phase en vue du scrutin régional prévu le 30 novembre 2025. Ce mercredi 12 novembre, l’Hôtel Suita de Yaoundé a servi de cadre à l’atelier de formation des formateurs, sous la présidence du directeur général des élections, représenté par son adjoint, Abdoulkarimou.

Cette session marque le début des préparatifs techniques d’un rendez-vous électoral majeur. Les futurs formateurs auront pour mission d’outiller les équipes locales sur la tenue des commissions de vote, l’organisation des bureaux, ainsi que le fonctionnement des commissions régionales de supervision. La Particularité du scrutin : deux modes d’élection différents, et donc deux urnes distinctes dans chaque bureau de vote.

Selon les précisions des responsables d’ELECAM, les commissions régionales seront chargées de la centralisation des résultats, de la vérification des procès-verbaux et de la proclamation des résultats au niveau départemental. Deux résultats seront publiés dans chaque département : l’un pour les conseillers municipaux, qui éliront les délégués départementaux ; l’autre pour les chefs traditionnels, appelés à désigner les représentants du commandement traditionnel.

À peine la présidentielle achevée, un nouveau défi organisationnel s’annonce pour ELECAM.