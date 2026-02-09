Elections 2026 : Abdouraman Hamadou Babba hérite de la présidence du RDDRC après l’échec à la présidentielle 2025

Le nouvel homme politique a été élu président national du Rassemblement pour le développement et la défense de la République du Cameroun (RDDC) à l’issue du congrès du parti. Il est appelé à faire ses preuves par la mobilisation d’une base électorale nationale.

Le Congrès du RDDRC du 07 février 2026 a porté à la tête dudit parti Abdouraman Hamadou Babba, nouvel homme politique qui s’est fait remarquer dans le domaine du football. Le dirigeant sportif et l’un des anciens détracteurs des responsables de la Fédération camerounaise de football a été choisi pour présider le parti politique fondé par Foula Dambaldi. Et qui se prépare comme bien d’autres à participer aux élections législatives et municipales prévues au courant de l’année 2026.

Pour les cinq prochaines années, la plus haute instance du parti lui donne la charge de conduire ses activités. Les plus imminentes se rattachent aux prochaines échéances électorales. Le congrès lui confie à cet effet la mission de mener dans les meilleurs délais de larges consultations en vue d’investir, sur l’ensemble du territoire national, des candidats aux élections législatives et municipales. Ce qui, pour le nouvel élu, est une responsabilité qui va le délivrer de l’errance politique lors de la prochaine élection présidentielle au cas où il réussit, au terme des prochaines élections, à remporter des sièges au sein des conseils municipaux ou à l’Assemblée nationale.

Ses performances à ce poste vont ainsi pouvoir renforcer son leadership politique, lequel lui facilitera davantage la constitution, la déclaration et la validation de sa candidature à la présidentielle de 2032. Une élection qui sans doute, est dans son viseur. Lors de la présidentielle de 2025, n’ayant pas de parti politique, il a voulu se présenter sous le statut de candidat indépendant avant de se retourner vers l’Union des populations du Cameroun au vu de la complexité des conditions légales. La division en plusieurs factions de cette formation politique historique ne lui aura pas facilité la tâche avec comme résultat, le rejet de sa candidature pour investiture multiple.

A l’issue du congrès de samedi dernier, Abdouraman Hamadou Babba est donc appelé à faire ses classes en politiques. Doter le parti d’une certaine visibilité, mobiliser une base électorale nationale qui pourra le porter au sommet de l’État le moment venu.