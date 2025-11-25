Élections à la Fecafoot : le Premier ministre recevra des contestataires

Plusieurs acteurs du football s’opposant au processus électoral en cours à la Fédération camerounaise de football seront reçus cette après-midi par le Premier ministre Joseph Dion Ngute.

L’assemblée générale élective projetée à la Fédération camerounaise de football le 29 novembre 2025 souffre encore de vives contestations. Des acteurs du football en désaccord avec l’exécutif sortant multiplient des actions et démarches visant à empêcher la tenue de ces assises programmées pour renouveler l’exécutif de la fédération élu le 11 décembre 2020. Ce 25 novembre 2025, des acteurs du football seront reçus à la primature pour discuter de la situation avec le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngute.

Une délégation de six personnalités en tête desquelles se trouvent le général Pierre Semengue est attendue à l’immeuble Étoile à 15h30. Le général est accompagné de Faustin Domkeu, Balla Ongolo, Akoué Epié Domingo, Pierre Kwemo et Eteki. Ils vont plaider pour barrer la voie à la tenue de l’assemblée générale qui, à l’observation, va reconduire Samuel Eto’o, seul candidat à sa succession, à la tête de la fédération. Leur visite à la Primature pourrait ou non influencer le calendrier déjà arrêté par la fédération et adoubé par la Fifa et la Caf qui ont annoncé la présence de leurs mandataires à l’assemblée générale qui aura lieu samedi prochain dès 8 heures au Centre technique de la Caf à Mbankomo.

Le Premier ministre Joseph Dion Ngute prendra-t-il des mesures plus contraignantes que celles du ministre des Sports ayant demandé le sursis de cette séance décisive ? Les résolutions de sa rencontre avec les six personnalités seront connues dans quelques heures. Pendant ce temps, Samuel Eto’o le président sortant, a rendu public le bilan de son mandat à la tête de la Fecafoot. Il s’est entouré des délégués acquis pour la majorité à sa cause dans le but de remporter l’élection du 29 novembre.