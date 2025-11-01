Élections Cameroun : le Conseil électoral fait le bilan du scrutin présidentiel 2025

Le Conseil électoral d’Élections Cameroon (ELECAM) a tenu sa septième et dernière session consacrée à l’évaluation du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. Réunis à Yaoundé, les membres du Conseil ont dressé un bilan à la fois critique et constructif du processus électoral, tout en réaffirmant leur engagement en faveur de la transparence et de la crédibilité des élections au Cameroun.

Une introspection pour améliorer le processus électoral

Cette session, qualifiée d’« introspection minutieuse » par les responsables d’ELECAM, a offert l’occasion d’examiner l’ensemble du déroulement du scrutin présidentiel.

Le rapport présenté par le directeur général des élections a permis de mettre en lumière les réussites enregistrées mais aussi les difficultés rencontrées, notamment dans la révision des listes électorales, la préparation et la gestion du matériel électoral, ainsi que dans l’organisation logistique du vote sur tout le territoire.

L’objectif, selon les participants, est d’identifier clairement les acquis et de déterminer les domaines nécessitant des améliorations conséquentes pour les prochaines consultations électorales.

Renforcer la formation et l’inclusion citoyenne

Le Conseil électoral a insisté sur la nécessité d’améliorer la formation des acteurs du processus électoral et de renforcer l’éducation civique et électorale au sein de la population.

Une attention particulière sera accordée à la participation des femmes, des jeunes et des personnes handicapées, afin de rendre la vie électorale plus inclusive et représentative de la société camerounaise.

Cette démarche prospective s’inscrit dans la volonté d’ELECAM de consolider son professionnalisme et sa crédibilité auprès du public, tout en maintenant la confiance des citoyens dans l’intégrité des élections nationales.

L’appel à la jeunesse et à la paix

Dans son discours, le président du Conseil électoral a lancé un appel fort à la jeunesse camerounaise. Il l’a invitée à œuvrer non seulement pour la préservation de la paix, mais aussi pour la construction d’une paix durable, considérée comme « le socle de tout développement ». Un message qui résonne dans un contexte régional marqué par des tensions et des défis sécuritaires.

Un engagement renouvelé pour l’excellence démocratique

Les délibérations du Conseil ont été guidées par des valeurs de vérité, d’équité et de transparence, avec pour objectif de bâtir un Cameroun « plus fort, plus uni et plus inclusif ». ELECAM réaffirme ainsi sa détermination à œuvrer pour une démocratie participative et apaisée, où chaque citoyen se sent concerné par le processus électoral.

En clôturant la session, le président du Conseil a déclaré ouverte la phase de capitalisation des leçons tirées du scrutin de 2025, tout en appelant à la confiance et à l’unité nationale.

« Que Dieu continue de bénir notre beau pays, le Cameroun », a-t-il conclu sous les applaudissements.