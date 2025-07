Élections : le Nkam à la traîne dans la distribution des cartes d’électeur

Alors que le processus électoral entre dans une phase cruciale, la région du Littoral affiche un taux de retrait des cartes d’électeur encore très faible.

À la date du 29 juillet, seulement 9 087 cartes ont été distribuées sur un total de 352 391 attendues, selon les chiffres communiqués par Elecam. Un constat préoccupant à quelques semaines des échéances électorales.

Le département du Wouri se démarque avec plus de 4 600 cartes déjà retirées, suivi du Moungo (plus de 2 000), de la Sanaga-Maritime (plus de 1 800), tandis que le Nkam ferme la marche avec seulement 436 cartes distribuées.

Dans les différents arrondissements de Douala, les stocks de cartes d’électeur restent particulièrement importants. Douala 3e détient le plus grand nombre de cartes en attente avec 111 646 cartes, suivi de Douala 5e plus de 77 000), Douala 2e plus de 37 000), Douala 4e plus de 44 000, Douala 1er plus de 29 000) et enfin Douala 6e, avec 562 cartes encore non retirées. Ces chiffres ont été donnés par Dorothé Eyango Locko, chef d’agence Elecam pour le Wouri sur le poste national.

Face à ce défi, l’antenne régionale d’Elecam a mis en place une stratégie offensive articulée autour de deux axes principaux : la communication médiatique et l’action de proximité.

« La communication et la sensibilisation par voies de médias les grands carrefours ainsi que dans les quartiers », explique la responsable d’agence. Des descentes sont ainsi organisées dans les carrefours stratégiques, les marchés et les quartiers populaires pour encourager les citoyens à venir récupérer leurs cartes.

Malgré la sérénité affichée dans les antennes communales, la pression est réelle pour Elecam, qui doit relever le défi de distribuer des centaines de milliers de cartes dans un délai de plus en plus restreint.