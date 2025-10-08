Elim-Mondial 2026 : les lions indomptables s’imposent 2-0 face à l’Île Maurice

Les poulains de Marc Brys ont affirmé leur supériorité face aux Dodos de Maurice ce 08 octobre à Saint Pierre.

Les Lions indomptables du Cameroun gardent la deuxième place du groupe D des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 à l’issue de la 9è journée. André Onana, capitaine du jour et ses coéquipiers, ont infligé une défaite à leurs adversaires au terme d’un match pas très captivant au plan tactique.

Jusqu’à la fin de la première manche de la rencontre, aucune des parties n’a pu se démarquer au score remettant toute la pression du match aux 45 dernières minutes. C’est au retour des vestiaires que les poulains des Marc Brys ont trouvé la voie des buts. Loin du spectacle auquel le public pouvait s’attendre, les Lions ont tout de même pu affirmer leur domination sur le terrain. Nicolas Moumi Ngamaleu a ouvert la marque à la 56è minute de jeu après un coup de tête mal ajusté à la défense mauricienne. Bryan Mbeumo a scellé le score au temps additionnel sur une passe de Christian Bassogog.

A la fin de la partie, les Lions indomptables gardent la deuxième place du Groupe D avec 18 points, deux points de moins que le leader du groupe, le Cap Vert (20 points), tenu en échec ce jour par la Libye (15 ponts) au score 3-3. L’Angola (11 points) et l’Eswatini (03 points) ont fait match nul 2-2. La 10è et dernière journée suivra le 13 octobre prochain et le Cameroun sera face à l’Angola au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.