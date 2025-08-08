Emmanuel Macron nomme Sylvain Riquier nouvel ambassadeur de France au Cameroun

Le président de la République française a procédé le 07 août 2025 à la nomination de Sylvain Riquier en remplacement de Thierry Marchand, nommé le 15 septembre 2022.

À compter du 1er septembre 2025, Sylvain Riquier, administrateur de l’Etat du deuxième grade, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République du Cameroun. La nomination est du président de la République française Emmanuel Macron et est contenue dans un décret en date du 07 août 2025.

Avant sa nomination au Cameroun, Sylvain Riquier était ambassadeur de la République française auprès des Comores où il a représenté son pays depuis sa prise service le 4 août 2021. Quatre ans plus tard, il est appelé pour servir au Cameroun, après avoir dit aurevoir et cédé son siège à Etienne Chapon qui officiait comme consul général de France à Johannesburg en Afrique du Sud. Le nouvel ambassadeur a pour mission de promouvoir la culture, l’économie et ls sciences françaises au Cameroun, d’informer le gouvernement français à propos des événements politiques sociaux, militaires, qui concernent la France.

Ancien élève de l’école nationale des chartes et de l’école nationale d’administration, Sylvain Riquier officie comme Premier conseiller à Islamabad au Pakistan entre 2006 et 2010. Puis de 2010 à 2013, il est consul général à Beyrouth au Liban. Entre 2013 et 2018, il revient à Paris et occupe la tête de la sous-direction de l’administration des Français, direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire au ministère des Affaires étrangères. Il partira de là pour occuper les fonctions de chef de mission diplomatique de la France aux Comores.

Dès septembre prochain, il sera au Cameroun sur le siège qu’occupe le général des corps d’armées Thierry Marchand. Il arrive à Yaoundé dans un contexte marqué par l’élection présidentielle. Le nouvel ambassadeur prendra fonction un mois avant le scrutin prévu le 12 octobre 2025.