Extrême-Nord-Cameroun : les Forces de défense libèrent dix otages retenus depuis une semaine

Les Forces nationales camerounaises et les Forces multinationales ont contraint les ravisseurs à relaxer une dizaine d’enfants retenus en captivité dans les brousses.

Dix enfants kidnappés le 13 août dernier sur l’axe routier reliant Kousseri à Maroua, au niveau de Zigague, sont libres depuis le 21 août 2025. Les Forces de défenses nationales dont le bataillon d’intervention rapide et les gendarmes ainsi les que les Forces multinationales ont ratissé toute la zone avant de retrouver les otages détenus. « Ils ont été emmenés au Nigeria en profondeur, à une vingtaine de kilomètres », a déclaré le gouverneur de la région de l’Extrême-Nord, Midjiyawa Bakari.

Selon l’autorité administrative, sur l’ensemble des hommes et des femmes enlevés et emmenés en brousse, 10 enfants ont été libérés. Ils sont sains et saufs. « Ils sont au camp du BIR où ils sont sous contrôle. Ils subissent des examens sanitaires (…) Malheureusement, il y a un qui a perdu la vie. Nous recevons l’information du commandant de compagnie de Waza », a précisé le patron de la circonscription administrative régionale.

Leur libération est l’œuvre des Forces de défense déployées à cet effet, laquelle a aussi conduit à l’interpellation d’une cinquantaine de suspects. « Nous avons envoyé du renfort depuis Maroua. Une cinquantaine de suspects ont été arrêtés. Ils sont présentement à la cour de la légion pour être auditionnés pour que nous puissions aller en profondeur. Les villages ont été indexés sur cet axe. Nous avons deux villages qui sont suspectés ». Les Forces armées ont effectué des bouclages et des patrouilles dans ces villages avant d’obtenir ces résultats. Le gouverneur annonce la suite des opérations au terme des auditions des suspects.

Après une semaine de stress et de peine, quatre des cinq enfants d’Annie Florentine Nga ont été libérés. La dame a appris l’enlèvement de ces enfants qui étaient en chemin pour Yaoundé. Elle recevait des appels des ravisseurs qui ont demandé cinq millions à titre de rançon pour leur libération. Les cris de la maman ont suscité un élan de solidarité sur les réseaux sociaux. Une quête a été ouverte en vue de la libération de ces enfants. Elle a permis de collecter, selon l’initiateur, plus de cinq millions comme demandaient les ravisseurs.