Football: le Ministre des Sports prend acte du limogeage de Marc Brys

Le Ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi a fait une déclaration ce 10 décembre, prenant acte de la décision de la FECAFOOT concernant Marc Brys.

Lors de la réunion préparatoire pour la CAN 2025 qui s’est tenu au palais des sports de Yaoundé, le Pr Narcisse Mouelle Kombi, a pris acte de la décision de la FECAFOOT de se passer des services de Marc Brys pour la CAN 2025. Il a officiellement confié les Lions indomptables à la Fédération.

Lors de sa prise de parole,le ministre a d’ailleurs dressé un bilan du passage de Marc Brys qu’il avait nommé à la tête des Lions Indomptables: « Avec l’avènement de l’entraîneur sélectionneur Marc Brys et de son staff mis à la disposition de la FECAFOOT par l’État sur très hautes directives du Président de la République, cet objectif de performance a été atteint avec des résultats remarquables, à savoir 17 matchs joués, 9 victoires, 6 matchs nuls et seulement deux défaites. Par ailleurs, les Lions indomptables ont pu se qualifier d’office pour la CAN Maroc, ayant admirablement conquis la première place de leur poule. Ce en vertu de quoi, nous tenons à réitérer nos félicitations au coach Marc Brys, à l’ensemble de son staff et aux valeureux Lions indomptables ».

Il a également fait des recommandations à la Fédération qui prend totalement la relève désormais: « Les premières recommandations vont à la Fédération Camerounaise de Football qui devra communiquer clairement à tous les membres de la délégation sportive, leurs droits et leurs devoirs avant le début du stage d’acclimatation. Afin d’éviter des revendications intempestives qui seraient de nature à ternir l’image de notre pays. Confirmer en urgence, la liste des joueurs sélectionnés, éviter toute interférence dans les choix qui devraient rester purement sportifs et garantir une bonne protection à l’ensemble de l’équipe nationale. Protection vis-à-vis d’un environnement qui devrait être tout sauf pollué par des informations toxiques visant à déstabiliser la tanière. Assurer une bonne préparation technique et tactique ».

Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à soutenir l’équipe sur les aspects financiers et logistiques pour une préparation optimale de la compétition. Le ministre a aussi insisté sur l’importance de l’esprit d’équipe, la cohésion, le professionnalisme et le travail acharné pour raviver la gloire du football camerounais.