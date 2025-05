Gouvernance locale : l’ANTIC a renforcé des agents de 159 mairies à l’intégration des TIC

Le directeur général de l’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication, le Pr Ebot Ebot Enaw, a fait l’état des lieux de l’intégration des agents TIC des mairies ce 07 mai 2025.

Au Cameroun, des agents chargés des technologies de l’information et de la communication de 159 mairies ont été renforcés à l’intégration des TIC dans la gouvernance locale. Ce qui correspond à un taux de 44% sur l’ensemble des 360 mairies des communes d’arrondissement que compte le pays. Aussi, plusieurs collectivités territoriales décentralisées ont bénéficié de l’appui technique offert par l’Antic dans la mise en place de leur projet dans le domaine des TIC.

L’agence a appuyé la Communauté urbaine de Bafoussam et le Conseil régional de l’Est dans l’élaboration de leur schéma directeur informatique. Elle a accompagné la Communauté urbaine d’Ebolowa et la mairie de la commune de Lokoundje dans la maturation de leurs projets relatifs aux TIC. L’institution a aussi contribué à la sécurisation de la plateforme du registre national de l’état civil, des communes pilotes du Diamaré dans l’Extrême-Nord et du Wouri dans le Littoral grâce à l’infrastructure nationale à clé publique (PKI).

Le directeur général a rappelé ces progrès ce jour dans son propos d’ouverture du séminaire de renforcement des capacités des agents des collectivités territoriales décentralisées en matière de TIC de la région du Centre.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée ce 07 mai 2025 à Mbankomo dans le département de la Mefou et Akono. Ce sixième séminaire consacré aux collectivités locales, se tient sur trois sur le thème « le développement local à l’heure de la transformation digitale ». La rencontre vise à doter les administrateurs des municipalités de la région du Centre des compétences leur permettant d’exploiter le potentiel des TIC pour améliorer les services rendus aux citoyens.

Dans un contexte où les TIC jouent un rôle central dans les services publics, la transformation digitale devrait être pour les collectivités territoriales décentralisées, un atout garantissant l’optimisation de la gouvernance. Elle contribue, selon l’Antic, à la gestion transparente des ressources locales, à l’accroissement de la performance, à l’amélioration de la qualité des prestations de services offert aux usagers. Elle « constitue un lever essentiel pour l’Etat ».

Pour assister les collectivités de la région du Centre à renforcer l’intégration des TIC dans leur gouvernance, ainsi que leur culture du numérique, les experts de l’Antic vont entretenir les participants sur six thématiques. Les travaux s’articuleront autour de l’importance du schéma directeur informatique, la mise en place d’un système d’information sécurisé, la numérisation du fichier d’état civil, les mécanismes de recherche de financements pour les projets TIC, la conduite du changement et la gestion des projets TIC.