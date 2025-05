Grégoire Owona à Maurice Kamto : « Les Camerounais ne descendront pas dans la rue parce qu’on a rejeté une candidature »

le secrétaire général adjoint du Comité central du Rdpc, Grégoire Owona, participe au débat en cours sur le mandat impératif en rapport avec la validité de la candidature de Maurice Kamto à la prochaine présidentielle.

Dans une publication en date du 15 mai 2025, Grégoire Owona tague Maurice Kamto en lui rappelant que le MRC n’ayant que des élus issus d’autres partis politiques, son candidat peut ne pas être validé par des institutions compétentes. Il lui faut sécuriser sa candidature en le faisant investir par un parti politique remplissant le critère d’élu exigé par le Code électoral. Voici l’intégralité du point de vue du ministre Grégoire Owona.

« Maurice KAMTO sait bien que s’il est présenté par le MRC ou le FCC, sa candidature pourrait ne pas être validée malgré le recrutement des élus démissionnaires du SDF auquel il procède depuis quelques jours. Il va ainsi s’exclure lui-même comme en 2020 à la dernière minute. On sait bien ce que signifie être élu d’un parti. On sait aussi ce que signifie le mandat impératif même sans être juriste. Il sait bien ce qu’il doit faire s’il veut faire valider sa candidature : Des partis attendent pour cela. Ça sera simple et clair et nous serons heureux de l’avoir en face pour lui montrer ce qu’il ne veut pas voir.

Les Camerounais ne descendront pas dans la rue parce qu’on a rejeté légalement une candidature : ils sauront que vous l’avez cherché ! Vous l’avez bien préparé en suscitant tous ces débats que vous entretenez ! »