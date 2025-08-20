Inéligibilité du président Paul Biya : le verdict du Conseil constitutionnel attendu vendredi

Saisi par l’ancien Bâtonnier de l’Ordre national des avocats du Cameroun, Me Akere Muna, candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre, le Conseil a donné rendez-vous le vendredi 22 août à 11 heures au Palais des Congrès, siège de l’institution.

L’avocat international Me Akere Tabeng Muna tente d’obtenir auprès du Conseil constitutionnel la déclaration d’inéligibilité du président Paul Biya à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. L’ancien Bâtonnier de l’Ordre national des avocats du Cameroun a saisi le conseil d’une requête de 10 pages soutenue par une dizaine de pièces dont les photos. Lesquelles viennent appuyer la démonstration du demandeur qui pense que le président sortant qui brigue un huitième mandat à l’âge de 92 ans est dépendant des tiers. Par conséquent, devrait être déclaré inéligible.

L’argument se fonde sur l’article 118 du Code électoral. Aux termes de cet article, « sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d’intelligence vis-à-vis d’une personne, d’une organisation ou d’une puissance étrangère ou d’un Etat étranger ». En invoquant cette disposition de la loi qui lui sert de base, l’avocat met en avant des illustrations pour soutenir sa requête.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Dans son dossier, le candidat à l’élection présidentielle Akere Tabeng Muna a introduit des éléments comme des photos. Il explique par ailleurs que le président Paul Biya a donné des preuves de sa dépendance vis-à-vis des tiers au cours des dernières années. Les instances qu’il préside dont le Conseil des ministres, le Conseil supérieur de la magistrature n’ont pas siégé depuis des années. Au sein de son propre parti politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, le mandat des organes dirigeants a expiré, mentionne l’avocat dans l’une de ses sorties médiatiques.

L’ancien président de l’Union panafricaine des avocats est certain d’être fondé dans sa requête. Mais, l’instance qu’il a saisie est connue pour ses décisions qui pour la plupart la déclarent incompétente, ou déclarent les requêtes irrecevables. Les toutes dernières décisions rendues ont rejeté plusieurs recours, y compris ceux qui visaient l’invalidation de la candidature du président Paul Biya. L’instance a déclaré certains non fondés et d’autres injustifiés. Au regard de ces décisions, le verdict du conseil constitutionnel semble connu d’avance.