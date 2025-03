Innover pour éduquer : Comment Yvis Hervé transforme la tech en Afrique

À seulement 27 ans, Yvis Hervé, jeune entrepreneur franco-nigérien, est déjà une figure emblématique du paysage technologique africain.

Sa capacité à transformer des idées novatrices en réalités tangibles en fait un véritable pionnier pour la nouvelle génération d’inventeurs africains.

Un enfant orphelin de père

Né à Niamey, au Niger, en septembre 1997, Yvis Hervé est le fruit d’un mélange culturel, issu d’un père français et d’une mère nigérienne. À l’âge de trois ans, il perd son père, un événement qui bouleverse sa jeunesse. Malgré cette situation, Yvis grandit dans un environnement propice à l’éducation. Il bénéficie notamment d’une bourse scolaire qui lui permet d’étudier dans un lycée français local. En 2016, après avoir obtenu son baccalauréat, il se rend en France pour poursuivre des études en informatique, où il nourrira ses aspirations entrepreneuriales.

Un esprit visionnaire

En 2017, animé par une passion pour le développement du potentiel africain, Yvis Hervé lance ZakiGames, une plateforme innovante dédiée à la mise en avant et à la distribution des jeux vidéo africains. Ce projet est le fruit de son désir d’utiliser la technologie comme un vecteur de développement éducatif et économique pour le continent. En intégrant le patrimoine culturel africain à travers les jeux vidéo, Yvis allie à merveille divertissement et éducation.

Des horizons diversifiés et inclusifs

ZakiGames ne tarde pas à se diversifier et à proposer une variété de titres, tels que « Lamb » de DofSoftware, « Kissoro Tribal Game » de Masseka Game Studio et « TOTEM : Légende Africaine » de MOGMedia Design. Ces jeux vont au-delà du simple divertissement; ils deviennent des outils d’identité culturelle, permettant à des millions d’Africains de redécouvrir et de célébrer leur patrimoine à travers le digital. Grâce à cette plateforme, de nombreux développeurs africains trouvent une vitrine pour leur créativité, touchant ainsi un public beaucoup plus large.

ZakiGames met également en avant « Les héros du Sahel », le premier jeu vidéo nigérien, ainsi que « Abdoul apprend l’alphabet français », un jeu éducatif conçu par Yvis pour enseigner aux enfants, en langue haoussa, les bases de l’alphabet français. En tant que première plateforme de distribution de jeux vidéo africains, ZakiGames a ouvert la voie à d’autres initiatives, notamment la plateforme Gara Store, lancée par Masseka Game Studio en 2022.

Un impact mesurable : l’éducation à portée de main

L’initiative d’Yvis Hervé ne se limite guère au divertissement. Au cœur de ZakiGames, se trouve un fort engagement envers l’éducation. Par exemple, le jeu « Abdoul apprend l’alphabet français » est conçu pour enseigner les rudiments de la langue française aux jeunes esprits en herbe. En intégrant des valeurs éducatives dans ses créations, Yvis Hervé assure que le succès de ZakiGames transcende l’univers du simple loisir, et contribue à l’amélioration du niveau d’éducation des jeunes Africains.

Le parcours d’un pionnier : l’empreinte d’un leader

Malgré la fermeture de ZakiGames en août 2020, son héritage demeure. Yvis Hervé n’a pas seulement été un pionnier dans l’espace vidéoludique. Il a donné naissance à une inspiration qui pousse d’autres à se lancer dans des projets similaires. Son influence s’étend au-delà de la simple création de jeux vidéo : il a ouvert la voie à une nouvelle génération d’entrepreneurs et de développeurs dans le secteur.

En 2019, confronté à divers déménagements, Yvis crée FABA, une application innovante qui facilite l’identification et le contact des principaux services d’urgence dans le monde entier. Récompensée pour sa simplicité d’utilisation, l’application est aujourd’hui recommandée par plusieurs universités et fait l’objet d’études par des chercheurs dans un projet soutenu par l’Union européenne. En 2023, Yvis confie son projet à EmerGa, une association française de secourisme, dans le but de développer une solution mobile de secours complète.

Les projets futurs d’Yvis Hervé suscitent déjà une grande anticipation talent indéniable, il est clair que ce jeune entrepreneur a encore beaucoup à offrir dans l’univers du numérique en Afrique et au-delà.