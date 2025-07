Investiture des candidats à la présidentielle : le Conseil constitutionnel se prononce le 03 juillet

Sur requête du citoyen Abdouraman Hamadou Babba, le juge de la constitutionnalité des lois tient une audience dans deux jours au Palais des congrès de Yaoundé.

Le Conseil constitutionnel va se prononcer sur les prétendues ambiguïtés légales relatives à l’investiture des candidats à l’élection présidentielle au Cameroun. Saisi par le citoyen Abdouraman Hamadou Babba le 20 juin dernier, le juge de la constitutionnalité des lois et du contentieux électoral se prononcera sur les demandes formulées par le demandeur.

En effet, Abdouraman Hamadou saisit le Conseil pour qu’il constate le caractère non écrit et le caractère inopérant de l’alinéa 2 de l’article 121 du Code Electoral ; qu’il est juridiquement impossible aux partis politiques d’être représentés à l’Assemblée nationale, au Sénat et dans les Conseils régionaux ; que tous les partis politiques peuvent investir un candidat à la prochaine élection présidentielle, sans aucun critère relatif à la représentativité à l’Assemblée nationale, au Sénat, dans les Conseils régionaux.

En rendant une décision sur ces questions, le Conseil constitutionnel tranchera de manière indirecte le débat en cours dans l’opinion sur le mandat impératif. Un débat qui figure parmi les raisons qui ont amené le demandeur, Abdouraman Hamadou Babba à saisir le juge constitutionnel, instance compétente en matière d’interprétation de la Constitution et de la conformité de la loi à la Constitution.