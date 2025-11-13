Journée mondiale de la philosophie : les élèves édifiés sur le thème « philosophie et intelligence artificielle »

En prélude à la 24ème journée mondiale de la philosophie qui aura lieu le 20 novembre prochain, les élèves de l’institut Wagué ont rencontré le professeur Issoufou Soule Mouchili ce mercredi 12 novembre, venu leur expliquer le thème de cette édition.

A quelques jours de la célébration de la journée mondiale de la philosophie, comme il est de coutume, les établissements lancent les activités de cette journée. C’est le cas de l’institut Wagué, qui, au cours des activités, a reçu le professeur Issoufou Soule Mouchili Njimou, Professeur à l’université de Yaoundé I département de philosophie venu échanger avec les apprenants sur le thème « philosophie et intelligence artificielle ». Pour le professeur, la philosophie n’évolue pas en marge des transformations technologiques du monde actuel. La question est plutôt celle de savoir : « quel est l’avenir de l’homme dans cette civilisation portée par l’intelligence numérique ? ». S’est-il interrogé, en ajoutant que : « La réalité que nous enseigne la science ne peut être comprise par la philosophie que si la philosophie elle-même se met à comprendre ce que la science dit du réel ».

Il ajoute également que, « si la philosophie répond à la question de savoir qu’est-ce que l’homme, quand l’homme s’identifie aux propriétés physiques que nous enseigne la science, la philosophie ne pourra parler de la place de l’homme dans sa société qu’en prenant en charge ce que la science dit de celui-ci », a expliqué le professeur au cours de cette cérémonie qui a été également marquée par des jeux quiz, des danses traditionnelles, récits, ballets ainsi que la remise des parchemins et prix aux participants qui ont retenu que : « L’être humain est dirigé par un cerveau, qui est l’unité central et qui connecte tous les autres composants de l’ordinateur. Donc, l’intelligence artificielle est similaire à la philosophie. Si nous voulons nous développer, nous devons associer la philosophie à l’intelligence artificielle », a retenu Flore, élève en Tle espagnole.

Pour sa part, le principal de l’établissement Blaise Dami, s’est réjoui des activités organisées au sein de son établissement et n’a pas manqué d’expliquer que ces activités sont organisées afin de permettre aux apprenants de côtoyer les philosophes car ces derniers ne sont pas des « fous comme ils ont toujours été définis dans la société », a-t-il expliqué.