La campagne Issa Tchiroma Bakary dénonce les « informations erronées » et « analyses trompeuses » à la suite des premières publications des compilations issues des PV originaux

COMMUNIQUÉ DU COMITÉ DE COMPILATION — CAMPAGNE ISSA TCHIROMA BAKARY

À l’attention du public,

Depuis la publication des tendances par département (issues des procès-verbaux — PV — remis aux représentants de partis la soirée du 12 octobre 2025), plusieurs blogs proches du pouvoir diffusent des informations erronées et des analyses trompeuses. Nous souhaitons apporter des explications simples et précises pour rétablir la vérité et inviter chaque Camerounais, chaque observateur national et international, à vérifier par lui-même.

1. Ce que nous publions = copies des PV originaux Les documents que nous mettons en ligne ne sont pas des « synthèses » inventées : ce sont des scans/photos des PV originaux tels qu’ils ont été établis et remis aux représentants dans les bureaux de vote. Le résumé que nous publions (tableau ou post) est strictement le résultat de l’addition des chiffres inscrits sur ces PV. Le PV original de chaque département est disponible via le lien Google Drive indiqué dans chaque publication. Allez vérifier vous-même.

2. Nous n’avons pas « fabriqué » des chiffres : nous les retranscrivons Notre rôle est de retranscrire fidèlement ce qui figure : nombre de votants inscrit, nombre de bulletins nuls, voix attribuées à chaque candidat. Nous additionnons les chiffres tels qu’ils sont écrits. Nous n’appliquons pas de formule qui modifierait ces chiffres (pas de normalisation, pas de recalcul de pourcentages pour « faire coller » les totaux). Si un PV indique 100 votes alors que 80 personnes étaient inscrites, nous publions 100 — car c’est ce qui est écrit sur le document. Cacher ou corriger ces anomalies nous ferait jouer le même jeu que ceux qui manipulent les résultats.

3. Pourquoi il peut y avoir des incohérences (>100 %, pourcentages qui n’additionnent pas, etc.) Ces incohérences proviennent des irrégularités commises avant ou pendant le dépouillement : bourrages d’urnes, personnes ayant voté plusieurs fois, PV modifiés après coup, ou erreurs délibérées. Exemple concret : si un bureau a 80 inscrits mais que des bourrages ont entraîné 100 bulletins comptés, le ratio voix / inscrits pourra dépasser 100 %. Ce n’est pas une « erreur de notre part » : c’est la conséquence d’un dysfonctionnement ou d’une fraude qui apparaît quand on expose les PV originaux.

4. Le résumé diffusé n’est pas un PV Répétons : le tableau de tendances que nous publions est une compilation des chiffres inscrits sur les PV. Mais le PV original demeure le document de référence — c’est pourquoi nous publions les scans pour vérification. Si quelqu’un veut contester un chiffre, il doit montrer le PV signé et daté du bureau concerné.

5. Méthode de calcul simple et transparente Pour chaque département nous avons procédé comme suit :

Récupération des scans/photos des PV remis aux représentants le soir du 12/10/2025.

Transcription mot à mot des nombres inscrits (votants, bulletins nuls, suffrages valablement exprimés, voix par candidat).

Addition des voix candidates telles qu’inscrites sur les PV de tous les bureaux du département.

Publication du total par département avec lien vers le dossier Drive contenant tous les PV. Nous joignons systématiquement un petit README expliquant cette méthode dans chaque dossier Drive.

6. À ceux qui propagent des rumeurs ou des “scoops” Les affirmations selon lesquelles nous aurions « fabriqué » des PV, ou que les chiffres publiés sont « des faux faciles à repérer », sont infondées tant qu’elles ne sont pas accompagnées des PV originaux qu’elles prétendent détenir. Si des blogueurs annoncent des erreurs, qu’ils publient les mêmes PV et expliquent point par point où se situent les différences. Nous publierons immédiatement toute correction fondée. En l’absence de PV, leurs accusations restent des rumeurs.

7. Sur les anomalies découvertes Nous confirmons avoir observé :

– des pourcentages supérieurs à 100 % dans certains PV ;

– des cases rayées ou des pages remplacées ;

– des témoignages et vidéos attestant de bourrages d’urnes ou d’irrégularités avant et pendant le vote. Ces éléments ne prouvent pas que nous falsifions les résultats : au contraire, ils montrent pourquoi il est essentiel de rendre publics les PV pour que tout le monde puisse constater les faits.

8. Appel à la vérification citoyenne Nous invitons chaque citoyen, chaque blogueur, chaque observateur : consultez les PV dans nos dossiers Google Drive, téléchargez-les, faites vos propres compilations et comparez vos résultats aux nôtres. Si vous obtenez une différence, publiez le détail et le PV justificatif. La transparence est le seul correctif efficace contre la désinformation.

9. Conclusion Notre objectif reste inchangé : exposer, de façon factuelle et vérifiable, les chiffres tels qu’ils figurent sur les PV originaux. Nous continuerons la publication département par département jusqu’à couvrir les 18 départements représentant près de 80 % du scrutin. Les tendances actuelles montrent M. Tchiroma largement en tête ; mais ce qui importe, c’est que toute la population et la communauté internationale puissent consulter les PV et se faire leur propre opinion.