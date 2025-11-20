La diaspora camerounaise envoie une lettre de félicitations à Issa Tchiroma Bakary

La diaspora camerounaise combattante pour le changement adresse ses félicitations au candidat à l’élection pour sa « victoire » et pour les premiers actes de gouvernement posés.

Neuf organisations s’exprimant sous la bannière de la Diaspora camerounaise combattante félicitent, encouragent et soutiennent Issa Tchiroma Bakary qu’elles tiennent comme « le troisième président du Cameroun ». Dans une lettre en date du 18 novembre 2025, les membres de ces différentes organisations disséminées en Afrique, en Europe et en Amérique, reconnaissent la « victoire » du candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 et lui écrivent six semaines après la tenue du scrutin. Justifiant leur silence par la « confusion créée et entretenue par (…) le mauvais perdant M. Paul Biya », elles auraient privilégié l’état de celui dont ils reconnaissent la « brillante et incontestable victoire » ainsi que celui du peuple camerounais « plongé dans un tourbillon répressif du régime illégitime ».

Les membres de la diaspora camerounaise disent s’incliner devant la mémoire des personnes décédées pendant la contestation des résultats. Des morts pour la mémoire desquels Issa Tchiroma Bakary invite à observer la journée de deuil national le vendredi 21 novembre 2025 au Cameroun et dans la diaspora. Ils encouragent l’opposant qui selon eux a compris sa « lourde responsabilité », lui qui, toujours selon eux, sait que « le peuple meurtri » a besoin de lui dans son combat pour la souveraineté.

La Diaspora camerounaise exprime par ailleurs son « soutien indéfectible » au candidat autoproclamé vainqueur. Et ce, dans sa « quête effrénée de la souveraineté volée et le rétablissement de la victoire du peuple camerounais ». Cependant, au moment où cette diaspora se prononce, le président Paul Biya qu’elle appelle « perdant » a déjà prêté serment et a pris les premiers actes en tant que chef de l’État. Le combat qu’ils mènent depuis l’étranger où est exilé l’homme politique Issa Tchiroma qu’ils reconnaissent comme président, peut être compris au regard de leur choix exprimé dans les urnes.

Au terme du scrutin, il apparait, même dans les résultats officiels que le Conseil constitutionnel a proclamés le 27 octobre dernier, que la diaspora a voté en majorité contre Paul Biya. Dans la zone Europe, Issa Tchiroma a remporté avec 62,79% des suffrages devant Paul Biya 22,63%. Dans la zone Asie, Issa Tchiroma a gagné avec 68,21% contre Paul Biya, 24,09%. Dans la zone Amériques, Issa Tchiroma est arrivé en tête avec 66,75% des suffrages contre 25,67% pour Paul Biya. Dans la zone Afrique, Issa Tchiroma est vainqueur avec 54,99%, suivi de Paul Biya 34,13%.