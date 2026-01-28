L’armée camerounaise classée 2è en Afrique centrale

Le classement est celui du site américain Global Fire Power (GFP). Il a été rendu public le 23 janvier dernier.

Selon les données publiées par Global Fire Power, dans son classement de 2026, l’armée camerounaise est la deuxième armée la plus puissante en Afrique centrale. Elle occupe le 16è rang au plan continental africain et le 99è au plan mondial. Elle est précédée de l’armée tchadienne qui occupe le premier rang dans la sous-région, le 13è rang en Afrique et le 85è rang au plan planétaire.

Selon le même classement effectué et publié par GFP, les États-Unis gardent la tête des armées les plus puissantes au monde. En Afrique, l’armée la plus puissante est celle de l’Égypte, classée 19è armée la plus puissance au monde. Elle est suivie de l’armée algérienne (27è au monde), de l’armée nigériane (33è mondiale) et de l’armée sud-africaine (40è au monde).

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le classement général effectué concerne 145 pays dans le monde et repose sur plus de 60 indicateurs repartis en six grandes catégories. Ces catégories sont les effectifs humains, les équipements, les moyens financiers, les moyens logistiques, ainsi que les ressources naturelles et la géographie. En Afrique, dans ce classement, certains pays ont progressé par rapport à leur position de l’année 2025. Ce sont entre autres l’Éthiopie, le Maroc, la RDC, le Soudan, la Tunisie, le Zimbabwe entre autres.