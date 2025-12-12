Le Cameroun a dévoilé son équipe pour la CAN sans André Onana et a confirmé David Pagou comme nouveau sélectionneur

À deux semaines du coup d’envoi de la CAN 2025 au Maroc, la FECAFOOT a dévoilé la liste officielle de la sélection nationale. Cette annonce confirme David Pagou au poste de sélectionneur des Lions Indomptables et présente un groupe de 28 joueurs marqué par l’absence notable du gardien André Onana. Un choix risqué qui alimente les débats, même si Pagou affiche clairement sa volonté de bâtir une équipe animée par l’ambition. Pendant ce temps, les fans et les observateurs suivent la préparation avec attention, scrutant chaque information liée aux choix tactiques et au calendrier. Beaucoup se tournent notamment vers des plateformes reconnues comme Premierbet en ligne, des sites qui permettent de consulter le programme des rencontres et d’accéder à des cotes attractives avant le coup d’envoi de la CAN.

Nomination de David Pagou et contexte fédéral

Samuel Eto’o, toujours omniprésent dans les affaires du football camerounais, a tranché dans le vif. Le Belge Marc Brys, en poste depuis avril 2024, est remercié pour « actes et propos irrévérencieux » et autres manquements professionnels, et son adjoint David Pagou est promu sélectionneur. Pagou, 56 ans, jouit d’une solide réputation locale. Il a notamment dirigé Coton Sport, mais n’a encore jamais entraîné en dehors du Cameroun. Cette nomination, effective début décembre 2025, était d’ailleurs l’une des premières décisions du nouveau mandat d’Eto’o. La Fécafoot a ainsi officialisé Pagou comme patron technique, un choix qui répond aux ambitions de renouvellement des cadres et de renforcement d’une cohésion d’équipe supposément affaiblie par la présence de trop de « têtes fortes ».

La liste sans Onana : choix forts et cassure avec le passé

La grande nouveauté est l’absence d’André Onana, gardien titulaire historique des Lions indomptables. En conflit ouvert avec la Fédération et avec le président Eto’o selon la presse locale, il n’apparaît pas dans la liste des convoqués. Le retrait d’Onana s’inscrit dans un choix drastique. En effet, plusieurs cadres expérimentés ont été mis de côté. Outre Onana et le capitaine Vincent Aboubakar, le défenseur Michael Ngadeu-Ngadjui est également absent des 28 retenus. Tous font partie de la garde rapprochée d’anciennes stars, jugée peu en phase avec la nouvelle dynamique voulue par la fédération. Ces choix radicaux ont déclenché une vive polémique interne, mais Pagou assume ses décisions, affirmant vouloir un vestiaire où règnent motivation et unité.

Malgré l’exclusion de ces anciens cadres, la liste contient aussi des éléments expérimentés. Les deux internationaux évoluant en Premier League, le buteur Bryan Mbeumo (Manchester United) et le milieu Carlos Baleba (Brighton) figurent toujours parmi les titulaires assurés. À leurs côtés, on note l’intégration de joueurs moins habitués, voire novices en sélection A. Christian Koffi (Bayer Leverkusen) et Eric-Junior Dina Ebimbe (Stade Brestois), qui disputeront leurs premiers matches pour le Cameroun. Ce mélange entre cadres européens et jeunes talents vise à apporter du sang neuf à l’équipe, conformément à la philosophie de Pagou. En revanche, le milieu napolitain Frank Zambo-Anguissa a déclaré forfait sur blessure musculaire, tandis que d’autres surprises figurent dans l’ombre, comme l’absence du jeune Jackson Tchatchoua (Wolverhampton), pourtant annoncé sur de bons rails.

Un pari tactique assumé par David Pagou

Le nouveau sélectionneur ne cache pas son intention de construire autour de l’énergie des plus jeunes plutôt que la renommée des aînés. Interrogé sur ses choix, Pagou a plaidé la nécessité de ne pas surcharger le vestiaire de cadres, estimant que trop de personnalités fortes peuvent nuire à la cohésion. Sa liste de 28 joueurs révèle donc une nette préférence pour l’enthousiasme et la polyvalence. On retrouve ainsi des milieux comme Jean Junior Onana (Genoa) ou Olivier Kemen (Istanbul Basaksehir), capables de tenir le milieu de terrain, et des attaquants polyvalents (Magri, Eyong…) prêts à explorer divers schémas offensifs.

Pour se préparer à la CAN, Pagou peut également s’appuyer sur le calendrier des Lions. Le Cameroun s’étant manqué de peu la qualification au Mondial 2026, l’enjeu continental devient prioritaire. Les Lions indomptables, champions d’Afrique à cinq reprises (record africain après l’Égypte qui en compte sept), aspirent à effacer l’échec récent en barrages de la Coupe du monde (défaite contre la RD Congo). Leur parcours débutera le 24 décembre à Agadir, contre le Gabon, dans un groupe F où figurent également les tenants du titre, la Côte d’Ivoire, et le Mozambique.