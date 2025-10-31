Le Cameroun classé parmi les pays autocratiques électoraux en Afrique (Rapport)

Le classement des pays africains les plus démocratiques en 2024 est contenu dans un rapport de V-DEM Institut.

Selon le rapport sur la démocratie de V-DEM Institut pour l’année 2024, le Cameroun figure parmi les régimes autocratiques électoraux de l’Afrique subsaharienne. Le Pays de Paul Biya se trouve dans cette rubrique avec les États tels que la Tanzanie, l’Ouganda ou le Zimbabwe. Le rapport indique que la majorité de la population vivant en Afrique subsaharienne, soit 64%, réside dans ces régimes autocratiques électoraux qui se retrouvent dans 28 pays sur les 55 pays d’Afrique.

Dans l’ensemble des pays du continent, 12 sont des régimes autocratiques fermés, tandis que seuls 13 pays sont des démocraties électorales et deux, des démocraties pleines, à savoir, les Seychelles et l’Afrique du Sud. Ces deux pays sont classés comme des démocraties libérales, c’est-à-dire des régimes où l’organisation des élections est régulière, où les élections sont libres et transparentes. Ces mêmes régimes favorisent l’alternance politique au pouvoir, ainsi que la liberté d’expression.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





V-DEM Institut, établissement de recherche sur la démocratie basée en Suède s’appuie sur certains indices pour faire le classement. Il s’agit entre autres, de l’indice de démocratie libérale basée sur les aspects libéraux et électoraux de la démocratie. L’indice de la composante libérale s’appuyant sur la protection des libertés individuelles et l’équilibre des pouvoirs entre les institutions. L’indice de démocratie électorale permettant de saisir le rapport entre les gouvernements et la presse.

De manière globale, le rapport indique que le niveau de démocratie a baissé en Afrique ces dernières années. Les coups d’État successifs dans les pays du Sahel entre 2020 et 2023 et la croissance de l’autoritarisme dans certains États déjà autocratiques expliquent cette régression. Au regard des critères énoncés ci-dessus, les pays les plus démocratiques en Afrique selon V-DEM Institut sont :