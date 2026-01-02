Politique



Le Cameroun dans l’attente d’un nouveau gouvernement

Le gouvernement que le président de la République Paul Biya s’apprête à mettre en place à la suite de sa…

Publié par Arnaud Nicolas MAWEL
le: 2 janvier 2026
Archives
© Archives

Le gouvernement que le président de la République Paul Biya s’apprête à mettre en place à la suite de sa prestation de serment le 06 novembre 2025 reste attendu. Les pronostics gagnent en intensité.

Qui seront les membres du gouvernement pour mettre en œuvre la politique du chef de l’État au cours des sept prochaines années ? La question reste posée depuis la prestation de serment du président Paul Biya le 06 novembre 2025. Alors que le peuple s’impatiente, le président à qui la Constitution donne le pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires a lancé le compte à rebours le 31 décembre dernier. C’était à l’occasion de son adresse à la nation. Dans son discours, le président de la République a annoncé que le gouvernement sera constitué dans les prochains jours.

En attendant de connaitre les personnalités qui bénéficient de l’acte de nomination, les commentaires se poursuivent dans les coulisses. Et les pronostics divergent. Pour certains citoyens qui ont accepté d’aborder le sujet, le chef de l’État devrait, au regard des performances des membres du gouvernement en place, remplacer ceux dont les résultats n’ont pas satisfait le peuple au cours des dernières années. Pour d’autres camerounais, en plus de ce critère, le président devrait aussi tenir compte de la durée de certains ministres à la tête de certains départements ministériels. Ceux qui ont passé 10 à 20 ans aux mêmes postes ministériels devraient être remplacés.

Le public s’interroge aussi sur les profils qui vont intégrer l’équipe gouvernementale pour la première fois. Le chef de l’État ayant assuré avoir placé les jeunes et les femmes au cœur de sa politique, l’on s’attend à voir plus de femmes et de jeunes être nommés à la tête des ministères.

Par ailleurs, certaines personnalités politiques ayant participé à l’élection présidentielle du 12 octobre dernier, sont pressenties dans le prochain gouvernement. Des noms sont avancés sans aucune réaction des concernés. Une fois de plus, des soutiens proches de Issa Tchiroma Bakary, candidat déclaré 2è à l’élection présidentielle révèlent que le régime a proposé à ce dernier un poste au sein du gouvernement. Mais, l’opposant en exil aurait décliné ladite proposition.

