Le Cameroun dit adieu à la Coupe du Monde 2026

Les Lions Indomptables ont bousillé leurs derniers espoirs de jouer la Coupe du Monde 2026. Obligé de passer par le barrages après l’échec en phase des groupes, le Cameroun n’a pas non plus réussi à tenir longtemps. Battus 1-0 par la RDC en demi-finale, les coéquipiers de Bryan Mbeumo ne verront pas la finale et ne se rendront pas au Mondial américain. Ce but encaissé en toute fin de rencontre a été un coup de massue. Déception et désillusion pour le peuple camerounais.

Le Cameroun impuissant face au Congo

Durant ce match, le Cameroun était largement donné favori à cause de son avantage historique sur les Congolais. Car, il faut le dire, ça faisait 27 ans que la RDC n'avait plus battu le Cameroun en match officiel. Les Congolais auraient préféré jouer un autre adversaire que le Cameroun. Les coéquipiers de Vincent Aboubakar étaient les grands favoris. Par contre, sur le terrain, les Lions Indomptables ont été méconnaissables. Malgré l'impact physique et un bon pressing mis en première mi-temps. Ils ont finalement été balayés en seconde mi-temps et devancés par des Congolais bien disciplinés.

Les hommes de Marc Brys se sont fait dominer par ceux de Sébastien Desabre dans quasiment tous les aspects de jeu.

Possession 45% pour les Lions et 55 pour les Léopards

⁠tirs : 12 tirs camerounais et 8 congolais

5 tirs cadrés pour chaque équipe

1 corner pour le Cameroun et 3 pour la RDC

⁠3 cartons jaunes contre 1 pour les Léopards

⁠18 fautes camerounaises contre 11 congolaises

Zambo Anguissa, une absence qui a coûté cher

Blessé à 48 heures du match, le milieu de terrain de Napoli a terriblement manqué aux Lions. Par sa palette technique et son leadership affirmé, Zambo Anguissa aurait joué un grand rôle dans ce match. En son absence, le milieu camerounais était en manque de solutions face à des braves Congolais bien alignés.

Affaibli par les tensions persistantes entre la FECAFOOT et le sélectionneur ?

La défaite du Cameroun contre un rival qu’il a toujours battu serait-elle le fruit de la tension qui a précédé le rassemblement des Lions au Maroc ? Pour rappel la Fédération Camerounaise de Football était dans un nouveau bras de fer avec le sélectionneur Marc Brys avant l’annonce de la liste. Brys avait envoyé sa liste par courriel afin que la Fédé la publie, mais l’instance dirigée par Samuel Eto’o avait posé son véto.

Pas de publication de liste si le sélectionneur ne vient pas physiquement à Yaoundé pour annoncer ses convoqués dans une conférence de presse au siège même de la fédération. Injonction que le Belge avait rejetée. Conséquence, la liste du Cameroun a été rendue publique, finalement par la FECAFOOT, à 4 jours du match. Pas si sûr que cette situation ait été sans incidence sur le moral des joueurs et la préparation du match. Il faudra sûrement éviter ce genre de scène à l’avenir pour le bien de la sélection.