Le Cameroun et l’ONU affinent la feuille de route du développement durable axée sur l’humain, l’économie et la gouvernance

Le système des Nations Unies et le gouvernement camerounais ont ouvert mardi à Yaoundé, capitale du pays, un atelier de priorisation destiné à définir les orientations stratégiques du nouveau Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2027-2031 du Cameroun, a-t-on constaté sur place.

L’événement, d’une durée de quatre jours, marque une nouvelle étape du partenariat entre les deux parties pour aligner les priorités nationales et les engagements internationaux en matière de développement.

Présidée conjointement par le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Mey, et le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Cameroun, Issa Sanogo, la rencontre vise à assurer la cohérence du futur cadre avec les axes de la Stratégie nationale de développement 2030 (SND30), à intégrer les principes de la réforme onusienne et à préciser les priorités stratégiques du prochain cycle de coopération.

M. Sanogo a rappelé que la nouvelle approche s’inscrivait dans un contexte de réforme globale du système onusien. « Nous voulons que les Nations Unies travaillent de manière plus intégrée, plus efficace et en phase avec les transitions nécessaires pour accélérer les Objectifs de développement durable », a-t-il indiqué.

Selon lui, les travaux menés avec le gouvernement ont permis d’identifier trois axes prioritaires pour le futur partenariat. Le premier porte sur le développement du capital humain, avec un accent sur l’inclusion et l’adaptation aux besoins du moment. Le second concerne la transformation économique, intégrant les enjeux de transition énergétique et écologique, ainsi que la promotion de l’emploi, notamment pour les jeunes et les femmes. Enfin, le troisième axe vise à renforcer la gouvernance inclusive, facteur de cohésion sociale et de stabilité.

« Dans chaque priorité nationale du cadre de coopération, il faudra déterminer comment atteindre des résultats qui accompagnent concrètement les ambitions du Cameroun », a souligné le responsable onusien.

L’atelier, qui se déroule jusqu’à la fin de la semaine, servira à consolider les conclusions des consultations précédentes et à poser les bases d’un nouveau cycle de coopération plus ciblé sur les résultats, en appui à la trajectoire de développement durable du Cameroun.