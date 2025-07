Le Cameroun et l’UNICEF s’unissent pour protéger les enfants contre l’intoxication au plomb

Dans le cadre d’une initiative conjointe du ministère de la Santé publique (MINSANTE) et de l’UNICEF, une journée d’information stratégique s’est tenue le mercredi 09 juillet 2025 à Yaoundé.

La journée qui a réuni les deux partenaires vise à alerter les décideurs sur les dangers de l’exposition des enfants et des femmes enceintes au plomb. Les discussions ont porté principalement sur les effets dévastateurs du plomb, métal lourd toxique dont l’exposition chez l’enfant peut entraîner de graves séquelles neurologiques et développementales.

L’objectif de la rencontre est d’attirer l’attention des décideurs sur les effets toxiques du plomb chez les enfants et les femmes enceintes, et présenter des solutions pour prévenir cette exposition. Dans cette perspective, l’Unicef initie une collaboration sur cette thématique et prépare un nouveau document programme qui sera déroulé à partir de 2026.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Il y aura une analyse de base qui sera faite pour compléter ce qui existe déjà, ce qui a été fait pour avoir des informations concrètes par rapport à l’intoxication au plomb parce qu’elle existe ; nous l’avons vu. Au cours de cette planification, nous allons adresser cette problématique liée en ciblant les enfants de moins de 5 ans, la femme enceinte, et en général les familles. Une fois planifié, nous allons conjointement mettre en œuvre des activités », explique le Dr Ngum Belyse Halmata, spécialiste santé à l’UNICEF.

Selon l’UNICEF, plus d’un enfant sur trois dans le monde est exposé à des niveaux dangereux de plomb. Au Cameroun, des études menées notamment à Douala révèlent une contamination alarmante du sol autour des sites de recyclage informel de batteries, avec des concentrations dépassant parfois 150 000 ppm.

Organisée dans un contexte de préoccupations croissantes sur la pollution environnementale, cette journée a rassemblé des représentants ministériels, des experts, des ONG, ainsi que des partenaires techniques et financiers.

En marge de cette journée, il est prévu deux jours de formation certifiante en ligne les 10 et 11 juillet 2025, en faveur des techniciens, agents de santé et membres de la société civile. Les participants vont passer 12 modules au cours desquels ils vont parcourir les généralités sur la santé de l’environnement, l’intoxication aux différents métaux, la problématique des pesticides, la pollution de l’air, le changement climatique et autres. Cette formation vise à renforcer les capacités nationales en matière de prévention, de diagnostic et de gestion de l’intoxication au plomb.