Santé



EN CE MOMENT


Le Cameroun lance une campagne de vaccination contre la rougeole pour stopper la propagation de l’épidémie

Une campagne nationale de vaccination contre la rougeole a été lancée mercredi dans cinq régions du Cameroun (Centre, Littoral, Est,…

Publié par Xinhua
le: 14 août 2025

Une campagne nationale de vaccination contre la rougeole a été lancée mercredi dans cinq régions du Cameroun (Centre, Littoral, Est, Extrême-Nord et Sud-Ouest) sur les dix que compte le pays, a-t-on appris de source officielle.

La campagne de vaccination qui s’achève le 17 août concerne des enfants de neuf mois à neuf ans, selon le Programme élargi de vaccination (PEV). Les enfants ciblés reçoivent une dose du vaccin contre la rougeole dans les établissements sanitaires et les lieux de regroupement tels que les marchés, les carrefours et les lieux de culte.

Cette opération intervient après la résurgence de cette maladie et a pour but de renforcer l’immunité des enfants et de stopper la propagation de la rougeole en vaccinant au moins 95% des enfants ciblés dans les cinq régions du pays.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



D’après les chiffres officiels, la résurgence de la rougeole au Cameroun a causé onze décès en 2024. L’épidémie a touché 78 districts de santé dans huit régions du pays en 2024, avec près de 3.000 personnes infectées.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Cameroun : onze personnes enlevées par Boko Haram dans l’Extrême-Nord

14 août 2025 Publié à 17h15

Onze personnes ont été enlevées mercredi matin par des hommes armés supposés appartenir…

Savoir plus

Le Cameroun lance une campagne de vaccination contre la rougeole pour stopper la propagation de l’épidémie

14 août 2025 Publié à 16h51

Une campagne nationale de vaccination contre la rougeole a été lancée mercredi dans…

Savoir plus

Cameroun : la quatrième édition de la fête internationale de la banane plantain annoncée en septembre

14 août 2025 Publié à 08h38

L’association des acteurs de la filière banane plantain qui porte l’initiative bénéficie de…

Savoir plus