Le Cameroun lance une campagne de vaccination contre la rougeole pour stopper la propagation de l’épidémie

Une campagne nationale de vaccination contre la rougeole a été lancée mercredi dans cinq régions du Cameroun (Centre, Littoral, Est, Extrême-Nord et Sud-Ouest) sur les dix que compte le pays, a-t-on appris de source officielle.

La campagne de vaccination qui s’achève le 17 août concerne des enfants de neuf mois à neuf ans, selon le Programme élargi de vaccination (PEV). Les enfants ciblés reçoivent une dose du vaccin contre la rougeole dans les établissements sanitaires et les lieux de regroupement tels que les marchés, les carrefours et les lieux de culte.

Cette opération intervient après la résurgence de cette maladie et a pour but de renforcer l’immunité des enfants et de stopper la propagation de la rougeole en vaccinant au moins 95% des enfants ciblés dans les cinq régions du pays.

D’après les chiffres officiels, la résurgence de la rougeole au Cameroun a causé onze décès en 2024. L’épidémie a touché 78 districts de santé dans huit régions du pays en 2024, avec près de 3.000 personnes infectées.