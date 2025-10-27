Le Conseil constitutionnel au Cameroun proclame Paul Biya vainqueur de l’élection présidentielle du 12 Octobre 2025

En une heure à peine, le conseil constitutionnel réuni en audience solennelle ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé, a proclamé le président sortant Paul BIYA, vainqueur de l’élection présidentielle du 12 Octobre 2025. Au terme de son délibéré, il a recueilli officiellement 53,66% des suffrages exprimés devant son ancien ministre et candidat du FSNC, ISSA TCHIROMA BAKARY 35,19% des voix.

La proclamation des résultats s’inscrit dans un contexte de tensions et de violences post-électorales dans plusieurs villes du pays, qui ont entrainé notamment le décès hier de 4 jeunes manifestants à Douala, la capitale économique.

Le détail des suffrages exprimés en pourcentage pour chacun des 12 candidats ci-dessous :

1) Biya Paul 53,66%,

2) Issa Tchiroma 35,19%,

3) Libii Ngue Cabral 3,41%,

4) Bello Bouba 2,45%,

5) Patricia Hermine Tomaino Ndam Njoya 1,66%,

6) Osih Joshua 1,21%,

7) Ateki Seta 0,87%,

8) Iyodi Samuel 0,40%,

9) Serge Espoir Matomba 0,35%,

10) Jacques Bougha Hagbe 0,30%,

11) Pierre Kwemo 0,28%,

12) Akere Muna 0,22%