Le gouvernement condamne toutes les tentatives d’attiser les tensions au Cameroun

Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a décrié les appels à l’insurrection, les effets y relatifs ainsi que des positions suspectes prises par certains pays amis.

Les tensions post-électorales que le Cameroun connait depuis la fin de l’élection présidentielle font l’objet de condamnation de la part du gouvernement de la République. Par l’entremise du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, le gouvernement « condamne sans réserve les appels à l’insurrection, aux villes mortes, et à la désobéissance civile qui sont de nature à mettre en péril la vie de la nation, la paix sociale et le développement économique », a déclaré le porte-parole du gouvernement au cours d’un point de presse donné le 02 novembre à Yaoundé.

L’institution gouvernementale décrie les effets néfastes des mots d’ordre lancés ces derniers jours pour revendiquer « la victoire non établie » du candidat Issa Tchiroma Bakary. Lesquels ont été suivis « de graves sévices » sur les citoyens, le pillage des biens, l’incendie des édifices publics ; « des agissements inadmissibles » qui engagent la responsabilité des auteurs et des instigateurs sur la base de l’article 116 (nouveau) du Code pénal applicable au Cameroun qui punit l’insurrection.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Par ailleurs, le gouvernement décrie aussi le regard de certains pays amis et autres partenaires internationaux sur la situation au Cameroun. D’aucuns ont pris des positions tendant à favoriser une partie. En précisant qu’il « n’y a pas eu usage disproportionné de la force publique », le ministre en appelle à l’objectivité des représentants des pays amis. « Ils ne devraient en aucun cas se muer en donneurs de leçons », a mentionné le porte-parole du gouvernement.

Le ministre René Emmanuel Sadi a pris la parole à la veille du début d’exécution d’un mot d’ordre de villes mortes lancé par l’opposant Issa Tchiroma Bakary. En rassurant que le gouvernement a pris les mesures pour que les citoyens vaquent à leurs occupations, il appelle les Camerounaises et les Camerounais « au discernement, au sens de responsabilité, et au patriotisme », le but étant de faire échec aux « tentatives mal venues » et de préserver les acquis.