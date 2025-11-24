Le gouvernement gambien confirme la présence d’Issa Tchiroma Bakary en Gambie

Le ministère de l’Information, Média et Services de radiodiffusion a annoncé la présence de l’opposant camerounais en Gambie et assure qu’il est hébergé à titre humanitaire.

L’opposant camerounais Issa Tchiroma Bakary se trouve en Gambie, un pays d’Afrique de l’Ouest, entouré par le Sénégal et ouvert sur l’Océan Atlantique. Selon la communication du ministère de l’Information gambienne, le président du Front pour le salut national du Cameroun qui a revendiqué sa victoire à l’élection présidentielle du 12 octobre est sur le territoire gambien depuis le 07 novembre 2025. Le pays lui offre un refuge temporaire « dans le cadre humanitaire » et dans l’esprit de la solidarité africaine. Le gouvernement gambien va « assurer sa sécurité » au moment où les discussions sont en cours en vue de la résolution pacifique des tensions post-électorales au Cameroun.

Et dans ce contexte, alors que le régime de Yaoundé maintient ferme son intention de traduire l’homme politique devant les juridictions nationales, la Gambie précise sa position de pacifiste et se désolidarise des violences face à la situation. Le pays d’Adama Barrow « ne sera pas utilisé comme base d’activité subversive contre un quelconque État ». Il privilégie la préservation de « la souveraineté territoriale et l’intégrité » des pays membres de l’Union africaine.

En confirmant la présence d’Issa Tchiroma Bakary en Gambie, Me Alice Nkom, porte-parole de l’ancien ministre de la Communication, remercie ce pays ainsi que le Nigeria. Ces deux États veillent à la sécurité de celui qu’elle appelle « président élu » pendant les tensions post-électorales au Cameroun. L’avocate dit merci à ces États aussi pour leur attachement à « la paix, la démocratie, le respect des droits humaines, la souveraineté et la solidarité entre les peuples africains ».

Après son séjour en terre nigériane, Issa Tchiroma Bakary se trouve en Gambie pays depuis lequel il aurait fait ses dernières communications. Depuis l’ultimatum de 48 heures donné au régime de libérer les personnes arrêtées dans le cadre des tensions post-électorales jusqu’à l’invitation à observer un jour de deuil national, l’homme politique s’est éloigné un peu plus du Cameroun pour s’exprimer. Ni lui ni le gouvernement gambien ne précisent jusqu’à quand il séjournera en Afrique de l’Ouest. Dans sa dernière déclaration, il s’engageait à poursuivre la résistance et le combat pour revendiquer sa victoire à l’élection présidentielle.