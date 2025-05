Le MRC dénonce l’exclusion des partis politiques dans la signature de la convention Elecam-ONU

Une déclaration du président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, dénonce cette exclusion pour plusieurs raisons.

Le MRC de Maurice Kamto n’entend pas accueillir d’une bonne oreille la signature d’une convention de partenariat entre l’Organisation des Nation Unies et Elections Cameroon. Les deux parties se sont engagés le 09 mai dernier Yaoundé en signant un projet d’assistance technique des Nations unies au cycle électoral 2025-2027 au Cameroun, a informé Elecam dans une communication rendue publique quelque temps après.

Le président du MRC, à la suite de cette communication, a réagi par une déclaration pour déplorer et condamner « la mise à l’écart des partis politiques, acteurs majeurs du processus électoral, de la préparation et de la signature d’une telle Convention ». Pour Maurice Kamto, les élections ne peuvent se tenir que si les partis politiques y participent, s’ils présentent des candidats. Ils ne sauraient par conséquent être écartés dans une telle initiative.

Le parti dénonce aussi le mutisme des deux signataires du partenariat qui n’ont livré ni au peuple, ni aux partis politiques encore moins aux autres acteurs du processus électoral le contenu du partenariat. Quelques jours après sa signature, ils ne savent toujours pas les engagements pris et en quoi ces derniers pourraient contribuer à l’organisation d’élections libres, inclusives, transparentes et apaisées au Cameroun.

Pourtant, au moment où le partenariat est signé, le parti d’opposition se souvient avoir porté à la connaissance de l’ONU des violations des lois au Cameroun par Elecam et les pouvoirs publics, en particulier les dispositions du Code électoral, une loi que le MRC a aussi proposé de modifier. Pour cela, le parti soutient qu’avec la signature de cette convention, « l’ONU apporte sa caution à l’un des régimes les plus répressifs et antidémocratiques, qui a pris les populations camerounaises en otage ».

Par conséquent, l’organisation engage sa responsabilité dans les fraudes pré-électorales, électorales et post-électorales qui pourraient travestir les résultats de la prochaine élection présidentielle au Cameroun, soutient Maurice Kamto.