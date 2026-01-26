Législatives et municipales 2026 : le Cameroun dans l’attente de la convocation du corps électoral

Après une présidentielle très agitée et suivi des tensions mortelles en octobre 2025, le pays s’avance vers les élections législatives et municipales qui s’annoncent avec la fin imminente des mandats prorogés.

Les élections législatives et municipales prévues au Cameroun en 2026 se rapprochent à mesure que les jours s’égrènent. Elles commencent à susciter le débat public, en l’occurrence sur les activités préparatoires des partis politiques et autres acteurs du processus électoral. Ces activités qui, se rapportant aux stratégies, actions, candidatures ou programmes entre autres, mettent l’opinion dans le bain, sont encore moins visibles.

Pourtant, le mandat des députés prorogé à la faveur de la loi du 24 juillet 2024 s’achève le 30 mars 2026. Et celui prorogé des conseillers municipaux élus au scrutin du 09 février 2020 prend fin le 31 mai 2026, aux termes de l’article 2 du décret présidentiel du 24 juillet 2024. Tout porte à croire que les différents acteurs concernés attendent la convocation du corps électoral pour intensifier le positionnement politique sur le terrain et à travers les médias.

C’est aussi ce que soutient Thomas d’Aquin Simbe Avore, politologue, invité au débat de Scène de presse sur la Crtv le 25 janvier 2026. Pour l’enseignant des universités, les partis politiques vont davantage s’exprimer et animer la scène politique avant les élections dès que le corps électoral sera convoqué. L’universitaire a par ailleurs, dans son argumentaire, évoqué un espace de temps au cours duquel le chef de l’État pourra édicter un acte convoquant le corps électoral, en l’occurrence, vers la fin de la première décade du mois de février.

La lecture croisée de différents textes applicables aux élections, et ceux relatifs aux mandats en cours, montre que les élections législatives ont lieu quarante jours avant l’expiration du mandat des députés. Les élections municipales quant à elles ont lieu au plus tard 20 jours avant l’expiration du mandat des conseillers municipaux. A cet effet, l’élection des députés aurait dû avoir lieu au plus tard le 18 février 2026. Et celle des Conseillers municipaux, au plus tard le 11 mai 2026. Prenant en compte la date des élections municipales pour organiser les deux à la fois, le corps électoral devrait être convoqué le 9 février 2026.