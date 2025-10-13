Lendemain du vote : le PCRN invite à la prudence face aux résultats qui circulent dans les réseaux sociaux

Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn) invite les Camerounais à être prudents vis-à-vis des publications qui annoncent les résultats sur la toile.

Depuis la clôture des bureaux de votes le 12 octobre 2025, plusieurs internautes s’activent à publier le décompte des suffrages via les réseaux sociaux dans la précipitation. Deux camps s’affrontent sur Facebook. Celui de ceux qui tendent à démontrer la victoire d’un candidat de l’opposition et celui qui tient à démontrer la victoire du candidat sortant. Les acteurs s’opposent les uns aux autres et emballent l’opinion dans la confusion. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn) tire la sonnette d’alarme en invitant les Camerounais « à la prudence vis-à-vis des résultats qui circulent dans les réseaux sociaux et qui ne sont revêtus pour l’heure d’aucune validité ».

Le parti qui a investi le candidat Cabral Libii à l’élection présidentielle demande aux populations de patienter jusqu’à ce que le travail de compilation soit achevé ». Ce travail est effectué en interne par une sous-commission mise en place par le parti. En dehors de cette compilation interne, le parti fait référence à la compilation effectuée par les commissions départementales de supervision et la commission nationale de recensement des votes au sein desquelles tous les candidats sont représentés et qui disposent des délais pour rendre des procès-verbaux de leurs travaux.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Ainsi, au moment où les tendances continuent d’être publiées sur les réseaux sociaux pour convaincre de la victoire de l’un ou de l’autre candidat, le président national du Pcrn invite à ne pas céder à la précipitation. Cette dernière vise la manipulation et la division. Les résultats officiels quant à eux seront proclamés par le Conseil constitutionnel après le travail de la Commission nationale de recensement des votes.

Par ailleurs, le directeur de campagne de l’homme politique, Mahmoudou Moktar, apporte un démenti formel sur l’interprétation d’une sortie médiatique de Cabral Libii le 12 octobre. Laquelle tend à faire croire que le candidat a reconnu sa défaite. Dans une interview accordée à la Crtv, le candidat a déclaré qu’il se trouvait en 3è ou en 2è position sur les procès verbaux qui étaient sur sa table. Ce qui a été interprété comme aveu de défaite. Le directeur de campagne précise que ce sont des « ragots de mauvais alois infondés, inexactes, imaginaires, dénués de toute véracité ». L’équipe du candidat affirme qu’il n’a pas accepté sa défaite. Au contraire, la compilation des résultats révèle « de très bonnes tendances en faveur du président Cabral Libii ».